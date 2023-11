Quest’anno il panettone diventa anche un Eau de Parfum

di Luca Venturino 22 Novembre 2023

I vostri amici hanno imparato ad aspettarsi il puntualissimo messaggio di inizio dicembre per organizzare il Secret Santa? Ai primi di novembre cominciate già a sfoggiare la playlist Spotify di Mariah Carey e Michael Bublé (tranquilli: a quanto pare non dovrebbe contaminare il Wrapped di quest’anno)? A Ferragosto vi presentate alla grigliata dicendo a tutti che mancano più o meno un centinaio di giorni a Natale? Beh, abbiamo il profumo che fa per voi – il nuovo Panettone Eau de Parfum di Milano Fragranze, perfetto per portare con voi in ogni dove e in ogni tempo (sì, perfino a Pasqua e Pasquetta, se lo desiderate) uno dei profumi più caratteristici del periodo natalizio.

Panettone Eau de Parfum: la nuova trovata di Milano Fragranze

Ok, lo sappiamo – nelle ultime righe abbiamo spinto un po’ troppo sullo stereotipo. D’altro canto, i nostri lettori più attenti sapranno bene che il cosiddetto panettone fuori stagione è tutt’altro che una novità; e che a onore del vero la declinazione estiva del lievitato estivo per eccellenza ha fatto parlare di sé soprattutto nel corso dell’ultima estate: ricordiamo, tanto per fare qualche esempio, le incursioni della grande distribuzione organizzata con il panettone estivo di Galup e quello di Pam Panorama; così come la versione firmata da Alain Ducasse.

Panettone non significa necessariamente Natale, in altre parole; così come Natale non significa necessariamente panettone: ne siamo ben consci. A poco più di un mese dall’appuntamento con il venticinque di dicembre, tuttavia, capirete che la testa, a leggere di un Eau de Parfum al panettone, non può che andare lì: alle tavole imbandite con i parenti che ti chiedono quando ti sposi quando ti laurei quando ti trovi un lavoro vero, alle pile di regali (non per voi, sia ben chiaro), alle luminarie che pendono dai balconi sprezzanti della prossima bolletta della luce.

A innescare e suggerire l’atmosfera natalizia, poi, è la stessa descrizione del prodotto: il Panettone Eau de Parfum è una “ricetta tradizionale milanese: pasta soffice e burrosa, frutta candita e uva sultanina, per anticipare l’arrivo delle feste natalizie” si legge sul sito ufficiale del prodotto. “Quando le giornate si accorciano e il freddo dell’inverno bussa alle porte, le famiglie si riuniscono nelle case decorate a festa, in un’atmosfera calda e intima. Il panettone che Mathilde Bijaoui ha catturato in una fragranza iconica ed effervescente”.

Il Panettone Eau de Parfum è disponibile per l’acquisto in formato da 100 millilitri al prezzo di 122 euro – il regalo giusto per quell’amico o quell’amica che ogni anno, a metà ottobre, comincia a mandarvi promemoria giornalieri sul Natale che avanza.