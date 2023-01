Rambutan Thailandia di MC Garlet: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 2 Gennaio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Riso Vialone Nano di Prix, al Pistacchio sgusciato di Aliments e all’Aringa Sciocca di Il Borgo del Gusto: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Rambutan Thailandia di MC. Garlet a causa di un rischio chimico. In questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è sempre quella del 30 dicembre 2022.

Rambutan Thailandia di MC. Garlet: richiamo per prodotto non conforme

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Rambutan Thailandia, mentre il marchio del prodotto è MC. Garlet. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore che il nome del produttore stesso è sempre MC. Garlet srl, con sede dello stabilimento in via Nicola Calipari 12 ad Albano Sant’Alessandro.

Il numero del lotto di produzione del prodotto coinvolto nel richiamo è 220076961, mentre sull’avviso di richiamo non è indicata la data di scadenza o termine minimo di conservazione del suddetto numero di lotto.

L’unità di vendita è rappresentata dal collo da 2 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Sull’avviso di richiamo viene indicato come motivo una generica definizione di prodotto non conforme, ma non viene specificato di quale rischio chimico si tratti.

Nelle avvertenze i clienti che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati di non consumarlo o utilizzarlo, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquista in modo da procedere col rimborso.

Se ti stai chiedendo cosa sia il rambutan, trattasi di un piccolo frutto commestibile tropicale. Il nome scientifico dell’albero da cui nascono è Nephelium lappaceum, della famiglia delle Sapindaceae. La pianta la trovi soprattutto nella zona dell’Indonesia e della Malesia e pare che sia strettamente imparentata con i litchi. Solitamente come frutti vengono consumati crudi o anche trasformati in alcune ricette tipiche della zona.

Come frutti non hanno valori nutrizionali particolari, bisogna solo fare attenzione a non consumarne troppo se si soffre di iperglicemia o diabete perché sono molto zuccherini.

L’albero del rambutan è un sempreverde con foglie alternate. Il frutto è rappresentato da una bacca a seme singolo. Come frutto è molto riconoscibile in quanto il frutto è protetto da una buccia rossastra (talvolta arancione o gialla) molto coriacera, ricoperta da delle specie ddi spine carnose. Il frutto presenta una polpa da baincasttra a rosa, dolce e lievemente acidula, con un sapore che ricorda un po’ l’uva.