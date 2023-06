Ristorante Zuma di Roma: incendio in cucina, locale chiuso, ma nessun ferito

Incendio scoppiato nella cucina del ristorante giapponese Zuma di Roma. Il locale è stato chiuso per un paio di giorni per la messa in sicurezza, ma fortunatamente non c'è stato nessun ferito

di Manuela Chimera 4 Giugno 2023

Brutta disavventura (fortunatamente finita bene) per il ristorante giapponese Zuma di Roma. Nel noto locale panoramico, sito proprio in centro, vicino a via del Corso, è scoppiato un incendio in cucina. Così come spiegato in una Storia su Instagram, il ristorante è stato costretto a chiudere per un paio di giorni per la messa in sicurezza. Per fortuna non c’è stato nessun ferito.

Cosa è successo al ristorante Zuma di Roma?

A quanto si sa, in pratica ad un certo punto del servizio, in cucina è divampata una fiammata che ha provocato parecchio fumo. Subito è scattato l’allarme antincendio. Ovviamente il personale ha subito bloccato tutte le attività del locale per capire cosa fosse successo e se da quella fiammata potesse innescarsi un rischio di incendio più grande.

Nel frattempo i clienti che erano in attesa di poter entrare sono stati correttamente invitati a ripassare visto che il locale, a seguito dell’accaduto, è dovuto rimanere chiuso per qualche tempo per capire cosa fosse accaduto, se ci fossero danni e come ripristinare la situazione.

Come dicevamo, fortunatamente nell’incidente non è rimasto coinvolto nessuno, né fra il personale in attività, né fra i clienti presenti. Successivamente, appena riportata la situazione alla calma, ecco che il ristorante, tramite una Storia su Instagram, ha provveduto a fornire una spiegazione ai clienti. Nel post si legge: “Gentili clienti, siamo spiaciuti, ma per problemi tecnici al sistema di areazione siamo costretti a chiudere questa sera e domani a pranzo. Vi terremo aggiornati sui nostri canali per eventuali cambiamenti. Tutte le prenotazioni verranno contattate personalmente dal nostro team. Ci scusiamo per l’imprevisto. Zuma Rome”.

Il post è di 12 ore fa, dunque in teoria, secondo quanto comunicato, il locale oggi a pranzo sarà ancora chiuso. Nel momento in cui scriviamo l’articolo, né su Facebook né su Instagram ci sono ulteriori aggiornamenti sulla vicenda. Quindi, in teoria, salvo imprevisti, da come riferito nel post di comunicazione del Zuma, essendo stati chiusi ieri sera e oggi a pranzo, ecco che dovrebbe riaprire a cena. Tuttavia in questi casi è sempre bene contattarli telefonicamente per capire se ci siano state altre variazioni di orario.

Qui trovate la storia di Instagram dove il ristorante giapponese Zuma di Roma ha dato l’annuncio della chiusura temporanea.

Purtroppo nei ristoranti ogni tanto queste cose succedono. Se ricordate, a ottobre dello scorso anno, un incendio aveva distrutto lo storico ristorante La Borella di Magnani a Pontremoli, mentre solo qualche giorno prima a Tavullia un incendio aveva danneggiato un ristorante-bar (e anche qui il rogo era partito dalla cucina). Un mese prima, invece, un incendio era scoppiato in Svizzera nel ristorante Botta, quello in cima alle Alpi, mentre una settimana prima un incendio aveva distrutto la pizzeria a Cesano Maderno di un ex concorrente del Grande Fratello.