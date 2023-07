Robert De Niro è a Napoli, dribbla Gino Sorbillo e sceglie la pizza da Ciro Oliva

di Chiara Cajelli 27 Luglio 2023

Da qualche giorno è possibile vedere Robert De Niro a Napoli. L’attore holliwoodiano è qui in vacanza insieme ai figli e si gode ogni minuto e ogni magia del partenopeo: Rione Sanità, fiocco di neve da Poppella, e prima del dessert ovviamente la pizza di Sorbillo. Ah no… ha scelto invece la pizza di Ciro Oliva (Concettina ai Tre santi), privando Gino Sorbillo di un selfie-cartolina con l’ennesimo attore famoso (per ora).

De Niro fa tappa spesso in Italia, tra Osteria Francescana di Massimo Bottura, e la missione di aprire anche a Roma la propria catena di ristoranti (Nobu Hotel and Restaurant). QUesta volta, da Nerano l’attore è approdato nel centro più iconico di Napoli e al web non è sfuggito il dribbling al “pizzaiolo dei vip”, quello che è riuscito a fare una pizza con dedica persino ai Coldplay durante il recente tour italiano della band.

“Non è da Sorbillo”: al web non sfugge nulla

Possono essere mille le ragioni per cui Robert De Niro non abbia ancora fatto tappa da Gino Sorbillo, e una di queste potrebbe sicuramente essere semplicemente il tour organizzato dai figli dell’attore. Gino potrebbe godersi la De Niro family nei prossimi giorni ma, per il momento, al web non è sfuggita questa cosa e si diverte a prendere in giro il pizzaiolo. Riportiamo il meme che ci ha fatto fare una sana risata, e che si riferisce alla rituale pizza di benvenuto che Gino Sorbillo fa da sempre preparare a chiunque di famoso ceni da lui.

Non se la prenda Gino Sorbillo: ora è il suo turno e “perde” contro Ciro Oliva, ma nel Campionato della pizza 2017 per noi di Dissapore uscì vittorioso dalla sfida tra ai Tribunali e Concettina ai Tre Santi.