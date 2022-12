Alici marinate in vaschette sott’olio di Artigiana Sud: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 20 Dicembre 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Pecorino stagionato al tartufo di Deluxe, al Salame felino di Regione che vai e alle Focacce con olio extravergine di oliva di Tre Mulini: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Artigiana Sud a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è del 16 dicembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 14 dicembre 2022.

Alici marinate di Artigiana Sud: richiamo per Anisakis

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Alici marinate in vaschette sott’olio, mentre sia il marchio dl prodotto che il nome o rragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Artigiana Sud s.r.l., con sede dello stabilimento in via Acquavitari 33-35 a Scafati (SA). Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 2336 CE.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

121022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 aprile 2023

171022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 17 aprile 2023

201022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 aprile 2023

241022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 aprile 2023

261022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 aprile 2023

271022: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 aprile 2023

071122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 maggio 2023

081122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’8 maggio 2023

141122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 maggio 2023

161122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 maggio 2023

221122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 22 maggio 2023

241122: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 24 maggio 2023

L’unità di vendita, invece, è rappresentata sia dalle vaschette da 200 grammi che dalle vaschette da 1 kg.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico: il fornitore ha comunicato la presenza di larve di Anisakis nella materia prima lavorata, cioè nelle alici. Per questo motivo nelle avvertenze viene specificato che i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione non devono essere consumati, bensì restituiti presso il punto vendita di acquisto.

Questo perché l’ingestione accidentale di larve di Anisakis (l’uomo si comporta come un ospite accidentale in quanto gli ospiti definitivi di questi nematodi sono i mammiferi marini, mentre il primo ospite intermedio è il kill e il secondo ospite intermedio paratenico sono i pesci) può provocare o reazioni di anafilassi o una sindrome nota come Anisakidosi con nausea, vomito, diarrea, dolori colici e anche perforazione intestinale.

Sempre per rimanere a tema ittico, di recente sono stati anche richiamati alcuni lotti delle Alici marinate in vaschette sott’olio di Opramolla Mario Eredi, delle Alici marinate dolci e piccanti di Corcione Ingross e dei Ritagli Salmone affumicati di Poseidon.