Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio: richiamo per rischio allergeni

Richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio lotti dei Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio a causa di un rischio allergeni

di Manuela Chimera 16 Maggio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Popcorn per forno a microonde di Nezin, al Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia e alle Uova da allevamento a terra pasta gialla di Antonelli: sono stati ritirati dal commercio, infatti, diversi lotti dei Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 15 maggio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli sono quelle del 12 maggio 2023.

Semi di lino e Semi mix per insalate di Bio: richiamo per senape

In tutti i richiami, sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre Bio, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è In’s Mercato Spa e il nome del produttore è Iadki Detelina Eood, con sede dello stabilimento in 64 Marina Popov Stre. a Sevlievo, in Bulgaria.

Per quanto riguarda i Semi di lino biologigici in doypack 200g, i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L0109591509: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 marzo 2024

L0109591609: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 16 marzo 2024

L0105951909: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 19 marzo 2024

L0109591110: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 aprile 2024

L0109590111: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’1 maggio 2024

L0109590912: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 9 giugno 2024

L0109591001: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 10 luglio 2024

Per quanto riguarda, invece, i Semi mix per insalate biologici in doypack 200g, i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

L1110221210: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 ottobre 2023

L0111220211: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 novembre 2023

L3011220112: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 1 dicembre 2023

L1312221412: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 dicembre 2023

L2712222712: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 27 dicembre 2023

L1001231101: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione dell’11 gennaio 2024

In entrambi i casi l’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente c’è la possibilità di una contaminazione dei semi con l’allergene senape. In caso di allergia alla senape, i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione non devono essere consumati, bensì resi presso il punto vendita di acquisto.