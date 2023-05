Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 12 Maggio 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alle Uova da allevamento a terra pasta gialla di Antonelli, ai Semi di lino e Mix di semi tostati di Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All e ai Pop Corn salati per microonde di Snack Day: è stato infatti ritirato dal commercio un singolo lotto del Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia a causa di un rischio fisico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella dell’11 maggio 2023.

Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia: richiamo per frammenti di vetro

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Ragù con carne di cinghiale, mentre il marchio del prodotto è Terre d’Italia e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è GS S.p.A. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 9 1575 L CE, mentre il nome del produttore è Triglia s.r.l., quello con sede dello stabilimento in via Salcetti 39 a Nodica, in provincia di Pisa.

Il numero del lotto di produzione, in questo caso, coincide con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione. Infatti il numero del lotto è quello indicato con il TMC 30.03.2024 (quindi il termine minimo di conservazione è quello del 30 marzo 2024). L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione in barattolo in vetro da 200 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, più precisamente si è trattato di una misura precauzionale messa in atto a seguito della segnalazione della presenza di un corpo estraneo in un barattolo, un frammento di vetro per l’esattezza.

Nelle avvertenze le persone che hanno già acquistato vasetti appartenenti al numero di lotto sopra descritto, a scopo precauzionale sono pregati di non consumarli se i suddetti barattoli sono presenti in casa e di restituirli presso il punto vendita di acquisto. Per ulteriori informazioni, poi, i consumatori possono contattare il numero verde telefonando all’800 650 650.

