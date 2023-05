Popcorn per forno a microonde di Nezin: richiamo per rischio chimico

Richiamo sul sito Salute.gov: ritirato dal commercio un singolo lotto dei Popcorn per forno a microonde di Nezin a causa di un rischio chimico

di Manuela Chimera 15 Maggio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Ragù con carne di cinghiale di Terre d’Italia, alle Uova da allevamento a terra pasta gialla di Antonelli e ai Semi di lino e Mix di semi tostati di Purezza Bio e Pensa Bio di Food For All: è stato, infatti, richiamato dal commercio un singolo lotto dei Popcorn per forno a microonde di Nezin a causa di un rischio chimico. In questo caso, sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito, sia la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: infatti è sempre quella del 12 maggio 2023.

Popcorn per forno a microonde di Nezin: richiamo per pesticidi

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Popcorn per forno a microonde, mentre sia il marchio del prodotto che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Nezin. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è Liven S.A.U,, quello con sede dello stabilimento in P.I. La Valldan C/Germans Farguell 117, a Berga, vicino a Barcellona, in Spagna.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come 22336, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 3 dicembre 2024. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 3 x 100 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, più precisamente è stata rilevata la presenza di pesticidi che superano i limiti massimo permessi dal Regolamento n. 396/2005. Purtroppo nell’avviso di richiamo non vengono specificati i nomi esatti di questi pesticidi (quindi non è possibile indicare una sintomatologia relativa all’accidentale ingestione di tali pesticidi).

Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione sono pregati dii non consumarlo, bensì devo riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

