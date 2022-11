Taleggio Dop Bontaleggio di Grotta di Mauri Formaggi: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 15 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Lievito Biologico fresco di Bioreal e quello delle Uova Copav di Aurora: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto del Taleggio Dop Bontaleggio di Grotta di Mauri Formaggi a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 2 novembre 2022.

Taleggio Mauri Formaggi: richiamo dal commercio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Taleggio Dop Bontaleggio di Grotta, il marchio del prodotto è Mauri Formaggi e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Emilio Mauri spa. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 03 48 CE, mentre il nome del produttore è di nuovo Emilio Mauri spa, con sede dello stabilimento in via Provinciale 11 a Pasturo (LC).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 2360014. Sull’avviso di richiamo non sono indicate né la data di scadenza o termine minimo di conservazione, né l’unità di vendita del prodotto in questione.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico. Se vi state chiedendo quale sia il patogeno coinvolto, purtroppo sull’avviso di richiamo non è indicato. Viene solo spiegato che c’è stato un mancato rispetto dei criteri di sicurezza alimentari previsti dal Regolamento Ce 2073/2005.

Nelle avvertenze viene specificato che chi avesse acquistato del Bontaleggio Mauri nei banchi gastronomia dal 20 ottobre 2022 al 25 ottobre 2022, qualora fosse ancora in possesso dell’acquirente, ecco che non bisogna mangiare il numero di lotto sopra indicato del suddetto prodotto, quanto riportarlo presso il punto vendita di acquisto a titolo cautelativo.

A ottobre, sempre a causa di un rischio microbiologico, erano stati richiamati dal commercio alcuni lotti del Taleggio DOP a latte crudo di Casarrigoni, Pascoli del fattore e Terre d’Italia.