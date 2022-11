Lievito Biologico fresco di Bioreal: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 14 Novembre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Uova Copav di Aurora e a quello dei Gianduiotti e Cremini Pernigotti: è stato ritirato dal commercio un singolo lotto del Lievito Biologico fresco di Bioreal a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 12 novembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella dell’11 novembre 2022.

Lievito Biologico Bioreal: richiamo per presenza frammenti metallici

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Lievito Biologico Fresco, il marchio del prodotto è Bioreal e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Agrano GmbH & Co. KG. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è sempre Agrano GmbH & Co. KG, con sede dello stabilimento in Riegel am Kaisersthul, in Germania.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 4331, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 20 novembre 2022 e unità di vendita rappresentata dai panetti da 42 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico, più precisamente la possibile presenza di frammenti metallici.

Nelle avvertenze si raccomanda ai consumatori di controllare il prodotto acquistato e le scorte già presenti in dispensa. Se appartenessero al numero di lotto sopra indicato, con quella data di scadenza o termine minimo di conservazione, ecco che il prodotto non va assolutamente consumato, ma va riportato presso il punto vendita di acquisto. Qui il negoziante provvederà o a sostituirlo o a rimborsarlo, oltre che a chiarire tutti i possibili dubbi.

In precedenza, anche le Mandorle fritte con zucchero, miele e sale di Sol & Mar vendute da Lidl sono state richiamate dal commercio a causa della presenza di corpi metallici, così come accaduto in precedenza per un richiamo di Cantucci Toscani di Terre d’Italia pubblicato da Carrefour.