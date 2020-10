Subito dopo i pub, sono forse le pizzerie la categoria più limitata dal nuovo DPCM, che obbliga ristoranti e locali in genere a chiudere alle 18: il consumo di pizza tonda è generalmente relegato per questioni culturali a un consumo serale. A Roma, così come in (quasi) tutta Italia, dovremo cercare di farcene una ragione e prenotare per pranzo.

Se a Napoli la pizza diurna è un’abitudine consolidata, e vi abbiamo già raccontato quali posti provare da qui al 24 novembre, le (buone) pizzerie di Roma aperte a pranzo non erano poi così tante, fino a un paio di giorni fa. Molti locali si sono organizzati, cercando di sopravvivere alle restrizioni, altri invece hanno sempre proposto la pizza a mezzogiorno.

Seu Pizza Illuminati

Via Angelo Bargoni 10-18, Roma

La pizzeria che ci ha strappato una valutazione da 5/5 apre straordinariamente a pranzo, con le sue creazioni d’autore, birre artigianali alla spina e fritti che lèvati: l’inusuale formula vedrà il locale di Pier Daniele Seu operare con formula pranzo 12-15 dal Lunedì al Venerdì, e un servizio continuato 12-18 il Venerdì e il Sabato. Da non perdere!

Emma

Via del Monte della Farina 28, Roma

Attiva per il pranzo anche la pizzeria gourmet ante litteram di Campo de’ Fiori, con orario 12.30-15 dal Lunedì al Venerdì, e 12.30-17 il Sabato e la Domenica: base croccante, ingredienti di altissima selezione gastronomica e una sala ampia e ariosa nel cuore della Roma più storica rendono la cornice perfetta per il pranzo! Se volete saperne di più, buttate un occhio alla nostra recensione.

Sant’Isidoro – Pizza e bolle

Via Oslavia 41, Roma

L’ottimo locale alle spalle di Piazzale Clodio reagisce al nuovo DPCM continuando a fare quello che sa fare meglio: pizze fantastiche e filanti dal taglio pop, abbinate a vini frizzanti selezionati! Aperta per il momento tutti i giorni dalle 13 alle 15, la pizzeria sta attualmente vagliando la possibilità, non ancora confermata, di un orario continuato 15-18.

Angelo Pezzella – Pizzeria con cucina

Via Appia Nuova 1095, Roma

Eccezionalmente aperta a pranzo la pizzeria napoletana DOC di Angelo Pezzella (recentemente recensita da noi) che proporrà le sue sensazioni partenopee autentiche, con pizze e fritti di grande schiettezza e genuinità, dalle 12.30 alle 15.30. Per chi lo desiderasse, il locale di Capannelle dispone anche di una selezione di primi piatti della tradizione campana davvero notevole.

QVINTO Roma – Restaurant Lounge Café

Via Fornaci di Tor di Quinto 10, Roma

L’enorme locale polifunzionale di Tor di Quinto si reinventa per offrire colazioni, pranzi, “tea time” e aperitivi anticipati, aprendo già dalle 9: ad ora di pranzo si potrà optare per i buoni fritti, e le creazioni del pizzaiolo ischitano Ivano Veccia. Divertente il “tema” stagionale che connoterà l’estetica del ristorante in questo Autunno/Inverno; ispirata all’era spaziale e alla spedizione sulla Luna: sarà possibile mangiare e bere dentro una replica dell’Apollo 11.

180g Pizzeria Romana

Via Tor de’ Schiavi 53, Roma RM

Aperta a pranzo sì, ma solo nei weekend, la “pizzeria romana contemporanea” di Jacopo Mercuro: i grandi fritti dall’animo vizioso e la scrocchiarella di ricerca del locale di Centocelle allieteranno i palati dei romani per il pasto di mezzodì del Sabato e della Domenica. Orari ancora da confermare.

Ristorante Pizzeria Al 384

Viale delle Medaglie d’Oro 384/A, Roma

Il giovanissimo Roberto Ferrone (classe ’95!) è considerato da molti tra le promesse più interessanti della nuova generazione della pizza a Roma. Il suo al 384, in zona Balduina, proporrà i suoi impasti di ricerca e gli arditi accostamenti “di cucina” pensati per le farciture degli spicchi a degustazione il Sabato e la Domenica, dalle 12.30 alle 15.

L’Osteria di Birra del Borgo

Via Silla 26a, Roma

Luca Pezzetta ci ha dimostrato il suo talento, con una pizza tanto buona da non ammettere repliche: all’Osteria di Birra del Borgo saranno disponibili, a pranzo e in tutti i giorni della settimana, i suoi impasti sperimentali, contornati da topping d’eccellenza pensati con occhio gastronomico.

Piccolo Buco

Via del Lavatore 91, Roma

La pizzeria di Luca Issa, specializzata in impasti scioglievoli e “canotti” vertiginosi, apre a pranzo con orario 12-15: dalle pagine social si evince inoltre che prenderà presto il via un brunch pensato per chi ama prendersela comoda, e potrà godere dalle 15 alle 18 di pizze in degustazione servite in accompagnamento a spumanti e champagne… Per una tarda colazione, o un aperitivo anticipato, a due passi da Fontana di Trevi. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla nostra recensione di Piccolo Buco.

L’Elementare – Trastevere

Via Benedetta 23, Roma

Anche la pizzeria “antigravitazionale” trasteverina si attiverà per il pranzo, sebbene solo nei giorni di Sabato e Domenica: la finissima romana al mattarello e i fritti di Mirko Rizzo, nonché ovviamente una delle selezioni di birre artigianali alla spina tra le più ampie della Capitale, vi aspettano nei weekend nel cuore di Trastevere.

In Fucina

Via Giuseppe Lunati 25/31, Roma

Si aggiunge all’elenco la storica pizzeria gourmet di Edoardo Papa, che tra le prime ha proposto nella Capitale il suo formato da degustazione: il “ristorante che ama la pizza” di Portuense offrirà le sue sperimentazioni con impasti, farciture e cotture per i servizi di pranzo del Sabato e della Domenica.