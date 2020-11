Il pollo alla diavola, è un secondo piatto tipico della cucina romana, ma che ormai viene preparato in ogni parte d’Italia.

Si tratta di una ricetta molto facile da preparare, con pochi ingredienti e pochissimi passaggi, in questo caso anche pochissime calorie visto che il piatto è quasi privo di olio, abbiamo arricchito il gusto con le erbe aromatiche e con il limone e aggiungendo una nota in più grazie alla presenza della paprica.

Di norma per prepararlo si preferisce utilizzare un pollo ruspante che è più saporito, ma nel caso non lo trovaste o vi sembrasse troppo, vanno bene anche solo cosce o dei petti di pollo, il segreto resta nella cottura della carne e nel condimento, le spezie, che decidiate di provare la paprika come vi suggeriamo o che restiate fedeli al peperoncino, sono la colonna portante di questo piatto.

Si definisce alla diavola per ovvi motivi, il primo è nella cottura, alla griglia, come cuociono i diavoli i peccatori, su un fuoco bello vivo e guizzante e il secondo è ovviamente dovuto al peperoncino, colore del fuoco e del diavolo, capace di infiammare i palati degli avventori.

Artusi, a proposito del pollo alla diavola scriveva: “Si chiama così perché si dovrebbe condire con pepe forte di Cayenna e servire con una salsa molto piccante, cosicché a chi lo mangia, nel sentirsi accendere la bocca, verrebbe la tentazione di mandare al diavolo il pollo e chi lo ha cucinato…”.

Con carote e patate grigliate come contorno realizzerete un pasto appetitoso e divertente da preparare.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 75 minuti

Dosi per

3 Persone

Ingredienti

1 Pollo da griglia già aperto del peso di circa 800-900 g

1 Limone

1 spicchio Aglio

Olio Extravergine D’Oliva per spennellare le griglie

Mix di erbe e spezie in proporzione variabile

Rosmarino

Origano

Prezzemolo

Sale

Pepe

Alloro

Salvia

Paprika

Peperoncini frantumato

Per il contorno

Patate

Carote

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta del pollo alla diavola, tritate le erbe e l’aglio molto finemente con un coltello o con un mixer.

Aggiungete le spezie e mescolate.

Prendete il pollo e massaggiatelo su tutta la superficie con il misto di erbe e spezie.

Tagliate 4 fette sottili di limone e posizionatele sul pollo.

Accendete la griglia, spennellate la superficie delle piastre con olio extravergine di oliva e attendete che si scaldi per bene

Posizionate il pollo e fatelo cuocere fino a quando non sarà dorato e croccante.

Nel frattempo tagliate le carote a listarelle e le patate a spicchi sottili e regolari. Spennellate le verdure con olio extravergine di oliva.

Mettete anche le verdure sulla griglia e lasciate cuocere qualche minuto per lato fino a quando non saranno facilmente infilzabili con una forchetta, fate attenzione a non bruciarle.

Condite con il sale le verdure e servitele insieme al pollo accompagnato da fette di limone.