Le pizzette di melanzane sono la ricetta perfetta per l’estate: facilissime da fare, leggere e buonissime!

Una ricetta salva cena velocissima, solo 5 minuti ed entrano in forno, ideali da servire come contorno, sono senza mozzarella e formaggio, si mangiano rigorosamente fredde quindi potete comodamente prepararle anche in anticipo, anzi con il riposo diventano ancora più saporite, si conservano in frigo ben coperte fino a 2 giorni.

Se invece preferite una variante calda, potete aggiungere anche del formaggio, basterà tagliare a metà le melanzane e cuocerle in forno ricoperte di pomodoro e mozzarella, delle pizzette alternative, ma pur sempre pizzette.

Se optate per questa versione “margherita” allora meglio utilizzare le melanzane lunghe con la buccia scura, in grado di raccogliere al meglio il goloso ripieno, in poco più di mezz’ora saranno pronte.

Se poi proprio non ve la sentite di usare il forno con queste temperature, grigliate le melanzane sul fuoco finché saranno tenere, poi passatele sotto il grill rovente con pomodoro e mozzarella, basteranno pochi minuti. Oppure usate le melanzane tonde e tagliatele a fettine spesse un cm circa, cuoceranno in 10 minuti.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 35 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

2 Melanzane

400 g di Pomodorino ciliegino e datterino

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Origano

Basilico

1 Aglio (opzionale)

Timo

Preparazione

Per preparare la ricetta delle pizzette di melanzane, lavate e asciugate i pomodori, tagliateli in quarti, sbucciate l’aglio, privatelo dell’anima centrale ed unitelo ai pomodori. Condite i pomodorini con origano, timo, sale e olio.

Lavate le melanzane, tagliate il picciolo, asciugatele e tagliatele a fette tonde di circa 5 mm.

Disponete le melanzane su una teglia ricoperta da carta forno, salatele leggermente, condite con i pomodori, versate un altro filo d’olio e infornate in forno caldo ventilato a 190° per circa 35 minuti. Fatele raffreddare, servitele con origano e basilico fresco.