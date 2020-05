Lo sformato di zucchine è una ricetta semplicissima da fare, adatta anche per “svuotare” il frigorifero e utilizzare quei formaggi che avevate lasciato nel dimenticatoio, un piatto unico, perfetto per il pranzo, da gustare appena sformato, per non lasciare il tempo al formaggio di raffreddarsi e non essere più fondente.

Una ricetta veloce da preparare e dal gusto delicato, con pochi ingredienti e con pochi passaggi otterrete una preparazione che si presta ad ogni occasione. Perfetto e buonissimo anche se cucinato in anticipo e riscaldata in forno o microonde.

Se non volete grigliare le zucchine potete anche usarle crude, sappiate però che dovrete necessariamente allungare di un po’ i tempi di cottura, un’accortezza, sempre che decidiate di utilizzarle crude, sarà quelle di infarinarle prima e poi disporle nella teglia, vi basterà organizzarvi con un sacchetto per congelare, versarci all’interno qualche cucchiaio di farina e poi le zucchine tagliate a fette, in questo modo l’infarinatura sarà uniforme e non avrete sporcato nulla.

Altra cosa fondamentale, per la buona riuscita della ricetta, sia che usiate zucchine grigliate o crude, sarà lo spessore delle fette di zucchina, che dovrà essere uguale per tutte, ora non pretendiamo vi mettiate con il centimetro ma basterà prendere una mandolina e tagliarle tutte delle stesse dimensioni, in questo modo la cottura sarà uniforme e perfetta.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Zucchine

180 g Prosciutto Cotto

1 Scamorza fresca

4 cucchiai Parmigiano grattugiato

2 Uova

Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Latte

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta dello sformato di zucchine, lavate ed asciugate bene le zucchine e fatele a fettine.

Affettate la scamorza.

Sbattete le uova con il latte, un pizzico di sale ed un pò di pepe e mettetele da parte.

Grigliate le zucchine e lasciatele raffreddare.

Oleate una teglia ed iniziate ad assemblare il vostro sformato.

Procedete a strati, zucchine, prosciutto, scamorza, un cucchiaio di parmigiano grattugiato e un pò di uovo sbattuto, continuate fino alla fine degli ingredienti.

Chiudete lo sformato con l’ultimo strato di zucchine, aggiungeteci qualche pezzo di scamorza, il parmigiano e l’uovo.

Infornate a 180° per 25-30 minuti circa.

Una volta cotto, sfornate il vostro sformato di zucchine: lasciatelo intiepidire prima di impiattare.