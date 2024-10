Secondi piatti veloci: 20 ricette facili per una cena all’ultimo minuto

La cucina migliore è quella che si cucina velocemente, e senza troppa fatica. Forse non è un’affermazione sempiterna, ma è sicuramente un’affermazione contemporanea, che ha a che fare con la frenesia dei nostri giorni. Ricevere ospiti programmando all’ultimo minuto è sempre più all’ordine del giorno, e per imbastire una cena interessante e che faccia comunque la sua bella figura avere sotto mano qualche ricetta di secondi piatti veloci è fondamentale.

La prima cosa che viene in mente è preparare dei secondi di carne, che non necessariamente significa mettere sulla bistecchiera una fettina di manzo. Per esempio gli straccetti di pollo al curry si preparano in 15 minuti, così come il petto di pollo con peperoni e patate o ancora l’abbacchio alla scottadito della tradizione laziale, semplice eppure originale.

Ma anche i secondi piatti di pesce, generalmente relegati ai pranzi d’occasione, si possono invece preparare senza un grande preavviso: calamari alla griglia, sardine fritte e impanate, gamberi sale e pepe sono tutte preparazioni rapide, buone da mangiare e con quel non so che di cucina della festa.

Ovviamente, se a cena si invita qualcuno che segue un regime alimentare senza carne e senza pesce, ci si può divertire con i secondi vegetariani: un’insalata di lenticchie estiva quando fa caldo, o una frittata con farina di ceci (che è anche vegana) salvano la cena e si preparano in una quindicina di minuti.

Ultimo ma non da ultimo, se desideriamo preparare un pasto che abbia un effetto wow senza trascorrere in cucina tutto il pomeriggio si può optare per un secondo veloce ma raffinato: il filetto di maiale al pepe verde, un classicissimo, o per delle scaloppine al vino bianco e funghi o ancora per il branzino al sale, che si cuoce da sé e si porta in tavola con la sua bella crosta di sale che fa da scenografia.

Secondi piatti di carne

In questa prima raccolta di ricette troverete un po’ di tutto per preparare secondi di carne facili da fare. Dalle fettine di maiale in padella, perfette per una cena rustica agli straccetti di pollo al curry, per chi vuole dare un tocco orientale alla tavola.

Fettine di maiale in padella



Le fettine di maiale in padella sono un secondo piatto veloce e gustoso che è pronto in 20 minuti. Per mantenere la carne morbida, è importante usare una cottura rapida a fiamma alta, lasciando le fettine succose all’interno. Potete arricchire il sapore con erbe aromatiche come rosmarino e timo, oppure aggiungere vino bianco per sfumare durante la cottura. Accompagnate da una fresca insalata o contorno di verdure saltate, diventano un piatto equilibrato e saporito.

Straccetti di pollo al curry



Gli straccetti di pollo al curry sono un piatto che richiama i sapori esotici. Il curry dona alla carne di pollo un gusto speziato e leggermente piccante, esaltato dal latte di cocco che aggiunge cremosità. Facile e veloce da preparare, in tutto servono solo 15 minuti, questo piatto può essere servito con riso Basmati o couscous, per un pasto equilibrato e saporito. Perfetto per chi ama che la cucina di casa globalizzata.

Abbacchio alla scottadito



L’abbacchio scottadito è una ricetta tipica romana, perfetta per chi ama il sapore della carne d’agnello. Le costolette vengono cotte alla griglia o su una piastra molto calda, fino a quando la carne non diventa croccante all’esterno ma rimane succosa e tenera all’interno. Questo piatto è solitamente servito con un contorno di verdure o patate al forno, ed è ovviamente servito soprattutto in primavera e durante le feste pasquali.

Lonza di maiale in padella



La lonza di maiale in padella è un secondo piatto semplice e veloce che si prepara in 20 minuti. La lonza, che è un taglio magro, viene cotta in padella con un filo d’olio e sfumata con vino bianco o brodo per mantenere la carne tenera. Si consiglia di aggiungere erbe aromatiche come salvia o rosmarino per arricchire il sapore. Perfetta per un pasto leggero, può essere accompagnata da verdure di stagione o purè di patate.

Secondi piatti di pesce

Ecco invece una selezione di ricette a base di pesce e crostacei, ideali per chi vuole preparare piatti semplici senza troppi passaggi: dalle cozze alla tarantina con il sugo a sapori più delicati come il pesce spada in padella; troverete opzioni veloci ma golose, per diverse occasioni.

Pesce spada in padella

In padella il pesce spada diventa tenero e gustoso con pochi ingredienti. Marinato con olio, limone e spezie, acquista un sapore fresco e deciso. La cottura è rapida (15 minuti): basta scottarlo a fiamma viva per qualche minuto per mantenere la carne succosa. Perfetto da accompagnare con verdure di stagione o con un’insalata per un pasto leggero ma pieno di sapore.

Gamberi sale e pepe

I gamberi saltati con sale e pepe sono un piatto saporito e facile da preparare. Il segreto sta nel bilanciare bene il sale e il pepe, che esaltano la dolcezza naturale dei gamberi senza coprirla. Con una cottura veloce in padella, che dura non più di 10 minuti, diventano croccanti all’esterno ma rimangono succosi all’interno. Serviteli come antipasto o secondo piatto, magari accompagnati da una fresca insalata o da del pane croccante.

Cozze alla tarantina

Le cozze alla tarantina sono un classico della cucina pugliese. Cotte nel loro stesso sughetto, con pomodori, aglio e prezzemolo, sprigionano tutto il loro sapore mediterraneo. La scarpetta è d’obbligo, grazie al sugo ricco e saporito che accompagna perfettamente la delicatezza delle cozze. Perfette come antipasto o piatto principale, magari servite con del pane tostato per godere del sugo fino all’ultimo .

Mazzancolle in padella con pomodorini

Le mazzancolle in padella con pomodorini sono un piatto leggero e ricco di gusto. La dolcezza dei pomodorini si sposa perfettamente con il sapore delicato delle mazzancolle, esaltate da un pizzico di aglio e prezzemolo. Bastano 10 minuti di cottura per un risultato fresco e saporito, ideale per un pranzo estivo o una cena leggera; ottime con del pane o con una fresca insalata a lato.

Sardine fritte impanate

Le sardine fritte impanate, croccanti e saporite, sono un grande classico della cucina mediterranea. Dopo essere state impanate con farina o pangrattato, vengono fritte in olio caldo fino a doratura; si otterrà in questo modo l’interno morbido e l’esterno croccante. Servitele con una spruzzata di limone, diventano un antipasto perfetto o un secondo piatto, da accompagnare con un’insalata.

Calamari alla griglia

I calamari alla griglia sono un piatto semplice ma ricco di sapore. Il segreto sta nella cottura rapida (10 minuti) su una piastra ben calda, che mantiene la loro carne tenera e succosa. Conditi con un filo d’olio, aglio e prezzemolo, si trasformano in un piatto leggero ma gustoso. Serviteli con verdure grigliate o un’insalata per un pasto completo e salutare.

Coda di rospo al forno

La coda di rospo al forno è una ricetta leggera e raffinata. La carne soda di questo pesce si sposa bene con una cottura di 25 minuti in forno, che ne esalta il sapore delicato. Insaporita con erbe aromatiche e un filo d’olio, diventa un piatto saporito; accompagnatela con patate o verdure al forno, da cuocere in contemporanea.

Secondi piatti vegetariani veloci e leggeri

Di seguito una raccolta di ricette vegetariane semplici e gustose, perfette per variare la vostra alimentazione tagliando la carne e il pesce. Queste ricette sono perfette per un pasto in compagnia davvero inclusivo, grazie alla loro versatilità e facilità di preparazione. Dalla frittata di ceci agli hamburger di zucchine, ogni piatto offre un’alternativa deliziosa, utilizzando ingredienti freschi e in gran parte vegetali.

Frittata con farina di ceci



La frittata con farina di ceci è un’ottima alternativa vegana alla classica frittata. La farina di ceci, mescolata con acqua e aromatizzata con curcuma e pepe, crea una pastella gialla e saporita. Cuocetela in padella per 10 minuti come una frittata tradizionale e otterrete un piatto soffice e dorato, perfetto da servire con una fresca insalata o come ripieno per un panino.

Hamburger di zucchine



Gli hamburger di zucchine sono un’alternativa leggera e gustosa ai classici hamburger. Le zucchine grattugiate, mescolate con pangrattato e Parmigiano, creano una base morbida. Basta cuocere gli hamburger in padella fino a doratura (ci vorranno circa 15 minuti) e servirli con pane integrale e verdure fresche. Sono perfetti per una cena veloce o come piatto principale, magari accompagnato da una salsa allo yogurt.

Frittelle di verdure

Le frittelle di verdure sono un modo sfizioso per gustare un mix di verdure fresche. Carote, zucchine e altre verdure vengono grattugiate, amalgamate con farina e uova, e poi fritte fino a ottenere frittelle dorate e croccanti. Perfette come antipasto o contorno, le frittelle sono versatili e possono essere personalizzate con diverse verdure a seconda della stagione. Sono ideali anche per un aperitivo.

Insalata di lenticchie estiva

L’insalata di lenticchie estiva è un piatto fresco e nutriente, completamente vegano. Le lenticchie vengono lessate per 20 minuti (senza ammollo) e mescolate con pomodori, cetrioli, avocado, peperoncino e cipolla, e il tutto viene condito con un filo d’olio extravergine e succo di limone. Questa insalata è ricca di proteine vegetali e fibre, e può costituire un piatto completo e perfettamente bilanciato se accompagnata da un cereale in chicco semplicemente bollito. Facile da preparare, è ottima anche da portare in ufficio.

Secondi piatti raffinati per occasioni speciali

Al termine di questa lunga carrellata, una serie di ricette che combinano sapori classici e ricercati, ideali per pranzi e cene che puntano a portare in tavola piatti scenografici senza perdersi in mille passaggi. Dal filetto di maiale al pepe verde al branzino al sale, ogni piatto porta con sé una storia interessante e un tocco di eleganza.

Filetto di maiale al pepe verde



Questo piatto è caratterizzato da un filetto di maiale tenero, cotto in padella e accompagnato da una salsa cremosa al pepe verde. Il sapore deciso del pepe viene bilanciato dalla panna, che rende la salsa morbida e avvolgente. Perfetto da servire con contorni semplici come patate o verdure grigliate, il filetto di maiale al pepe verde è un secondo piatto ideale per una cena raffinata ma di facile preparazione e richiede in tutto 25 minuti.

Filetto alla Voronoff



Il filetto alla Voronoff è un piatto classico e sofisticato, che deve il suo nome al celebre chirurgo russo Serge Voronoff. Si prepara in 35 minuti, rosolando il filetto di manzo in burro e brandy, a cui viene poi aggiunta una salsa a base di senape, panna e peperoncino. Il risultato è una carne tenera e succulenta, accompagnata da una salsa dal sapore deciso. Un piatto per occasioni speciali.

Rombo al forno con patate



Il rombo al forno con patate è un piatto semplice, in cui il pesce si cuoce insieme alle patate, assorbendone i profumi. Le patate, tagliate sottili e condite con olio, sale e aromi, diventano croccanti, mentre il rombo rimane tenero e delicato. Questo piatto si presta bene sia per una cena informale che per un pranzo più ricercato. Ha una cottura di circa 40 minuti, ma è pur vero che si cuoce da sé, lasciandovi il tempo di dedicarvi ad altro, magari ad intrattenere gli ospiti.

Branzino al sale

Il branzino al sale è un piatto semplice e leggero: il pesce viene cotto intero sotto una crosta di sale grosso. Questa tecnica consente di mantenere il pesce estremamente morbido e saporito, senza aggiungere grassi o condimenti. Una volta cotto (saranno sufficienti 25 minuti), il branzino si sfiletta facilmente e si può servire con un filo d’olio extravergine e un contorno di verdure di stagione.

Scaloppine al vino bianco e funghi



Le scaloppine al vino bianco e funghi sono un piatto classico della cucina italiana. Le fettine di vitello, infarinate e cotte in padella, vengono arricchite da una salsa a base di vino bianco e funghi, che dona al piatto un sapore deciso ma equilibrato. Facili da preparare, le scaloppine sono ideali per una cena in famiglia un po’ speciale o per un pasto veloce, sono infatti pronte in una ventina di minuti.