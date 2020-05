La torta salata agli spinaci è una ricetta facile e veloce, da servire come piatto unico o anche come antipasto in un buffet più ampio, un vero e proprio piatto salvacena, il guscio esterno di sfoglia croccante racchiude al suo interno una farcia cremosa e sapida di spinaci, ricotta e parmigiano, perfetta da servire appena sfornata o da fredda, magari già porzionata.

Potremmo definirla una ricetta furba questa, i passaggi sono pochissimi e potete decidere di personalizzare il piatto come più volete, se la servite calda ad esempio aggiungete cubetti di provola affumicata, fonderanno in cottura regalando ulteriore sapore a tutto il piatto, se poi in casa non aveste il parmigiano ma solo pecorino, tanto meglio, abbiate solo l’accortezza di andarci più leggeri con il sale.

Sembrerebbe che le salate siano un’invenzione del periodo medioevale, da molti testi infatti emerge una ricetta a base di pasta, il pasticium romano che si trasformò poi in torte di pasta ripiena per lo più di verdure di vario tipo.

Durante gli anni le ricette poi si sono evolute e modificate anche grazie al mix delle cucine popolari alle varie latitudini del mondo, sembra ad esempio che l’inserimento di uova e latticini sia da imputare ad influenze francesi, non a caso la loro quiche è una torta salata con un ripieno a base di panna, uova e verdure.

Gli spinaci poi sono ricchi di proprietà nutritive, contrastano l’invecchiamento, contengono vitamine, sali minerali e sono utili per aiutare a prevenire problemi oculari e cardiovascolari, essendo ricchi di antiossidanti, sono in più una fonte inesauribile di ferro, utile a diventare come il famoso Braccio dei fumetti, in realtà quest’ultima è una bufala, o meglio il ferro è presente in questi ortaggi ma non come tutti credevamo da bambini, sembra invece che questa sia solo una credenza popolare, cavalcata probabilmente per aiutare a far digerire meglio la verdura ai bambini, però sono ricchissimi di fibre, panacea per il nostro intestino, quindi insomma un bel concentrato di salute.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 40 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

10 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia rotonda

500 g Spinaci

400 g Ricotta

2 Uova

50 g Parmigiano grattugiato

Noce Moscata

Sale

Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta della torta salata agli spinaci per prima cosa dopo averli lavati e puliti, fate appassire gli spinaci in una padella con un giro di olio e uno spicchio di aglio.

Regolate di sale mescolando.

Quando gli spinaci saranno freddi aggiungete le uova, il formaggio grattugiato un pizzico di sale, la ricotta e un po’ di noce moscata se vi piace.

Stendete la vostra pasta sfoglia in una teglia e riempitela con il composto ottenuto mescolando gli ingredienti precedenti.

Livellate per bene e infornate in forno già caldo per circa 30 minuti a 180 gradi.

Quando i bordi saranno ben dorati potete sfornate la vostra crostata agli spinaci, aspettate che si intiepidisca e portate a tavola.