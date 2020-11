Ristoranti a domicilio a Roma

È vero, nel Lazio i locali sono aperti, almeno a pranzo, almeno per il momento. Ma al netto del tempo che ci resta da vivere in “zona gialla”, circondati di territori arancioni e rossi, il delivery è sempre di più un’opzione obbligata per godersi una cena diversa dal solito: non è certo un caso se molti ristoranti di Roma si stanno organizzando con le consegne a domicilio.

Mica solo pizzerie e sushi bar che al delivery sono naturalmente predisposti: anche trattorie, fine dining, osterie contemporanee, pizze al taglio e finanche pasticcerie si danno da fare per consegnarci la pappa pronta a casa.

Ecco dunque gli indirizzi su cui puntare per godervi una cena preparata da mani sapienti, ma comodamente seduti al tavolo (o sul divano) di casa vostra: ristoranti a domicilio di Roma che vi suggeriamo caldamente.

Trattorie e ristoranti tradizionali

Hostaria Antica Saluzzo

La buona trattoria romana di via Saluzzo, a ridosso dell’Appia in zona Re di Roma, prolunga il servizio fino alla porta di casa vostra. È possibile piazzare ordini telefonici allo 067017588 o via Whatsapp al 338522503, dopo aver scelto dal menù che trovate qui: https://tinyurl.com/yyq24xrs . Il servizio a domicilio è attivo dal Martedì a Sabato fino alle 22, e Domenica fino alle 14

L’Oste

È da relativamente poco che il mitico “Oste della Bon’Ora” di Grottaferrata Massimo Pulicati, e la consorte e socia d’affari Maria Luisa Zaia, hanno iniziato a proporre la loro cucina di tradizione e inventiva nel centro cittadino; “importandola” dalla sede nei Castelli Romani. Tutte le info su menu e ordini sul sito www.losteroma.it

Flavio al Velavevodetto

Il landmark assoluto della tradizione romana in cucina di Flavio De Maio porta la sua cucina tipica fatta di grandi ingredienti a casa dei vecchi e nuovi fan, sia con Glovo (attivo solo per la sede di Via di Monte Testaccio) che con Deliveroo (attivo sia per il ristorante di Testaccio che per quello di Piazza dei Quiriti)

Enzo al 29

Potrete ordinare da casa anche il menu di quella che è, a tutti gli effetti, una delle ultimissime trattorie resistenti di Trastevere: prenotazioni telefoniche allo 065812260, dopo aver scelto dal menu, ovviamente online.

Armando al Pantheon

Sin dal 1961 la famiglia Gargioli gestisce questo indirizzo imprescindibile della romanità, che sovrasta Piazza della Rotonda. Armando al Pantheon si attrezza per il servizio di delivery, effettuato dalle 19 alle 2, appoggiandosi alla struttura logistica di Cosaporto.

Osterie contemporanee

Trattoria Pennestri

Venerdì, Sabato e Domenica a cena approfittate di questa meravigliosa “trattoria” contemporanea e dell’eclettica e confortevole cucina di Tommaso Pennestri: prenotate il servizio a domicilio chiamando il numero 3517755574.

Osteria di Monteverde

Un locale nato con la vocazione di divertire e divertirsi, l’Osteria di Monteverde provvede a portare la sua freschezza a domicilio con servizio diretto. Prenotate chiamando lo 0653273887, o scrivendo su Whatsapp al 3270025577 . Il menu è disponibile a questo indirizzo.

Menabò Vino e Cucina

Paolo e Daniele Camponeschi sono passati in breve tempo, da rivelazione della scena culinaria romana, a solida certezza. La cucina schietta e ricca di guizzi creativi di Paolo fa il paio con la selezione di vini naturali scelta con perizia e passione da Daniele. In consegna tramite l’app Foodys

Roscioli Ristorante Salumeria

Diviso tra grande scuola francese e le migliori versioni possibili dei classici della romanità, il “covo gastronomico” dei Roscioli vi porta a casa le sue delizie se le ordinerete telefonicamente allo 06 6875287, manderete una mail a roscioliacasaconte@gmail.com, o scriverete via Whatsapp al 3420417492. È attiva inoltre una partnership con Cosaporto.

Casual dining

Marigold

Il bistrot/bakery/ristorante di Ostiense è specializzato in brunch e colazioni di ispirazione nordic e USA quanto nella produzione di pasta fresca, e raffinati piatti di cucina. Delivery attivo il Venerdì e il Sabato, info e prenotazioni sul sito marigoldroma.com

Livello1

Il ristorante di pesce di zona Serafico, guidato dal creativo e talentuoso Mirko di Mattia, consegna a casa sia i propri piatti finiti che materia prima ittica di ottimo livello. Per informazioni su zone di consegna, menu e prenotazioni, vi rimandiamo a questo indirizzo.

Il Fungo

Non possono portarvi fino a casa la vista dal quattordicesimo piano della curiosa struttura che domina l’Eur, ma di sicuro al Fungo sapranno trasformare la cena in qualcosa di diverso: per menu e informazioni sulla consegna c’è questo link.

Treefolk’s

Il “pub polifunzionale” di Viale Trastevere ha di recente riaperto con una struttura sfavillante e impostazione decisamente improntata al lusso: cask e whisky bar si accompagnano, lato cibo, alle creazioni intelligenti dello chef Valerio Mattaccini; in equilibrio agile tra raffinatezza e spirito pop.

Info, menu e ordini tramite il sito ufficiale.

Molto

Le creazioni dello chef Paolo Castrignano si concentrano su materie prime selezionatissime e una forte impronta “di fattoria”; messe insieme con una sensibilità divertita che sa catturare l’attenzione. È possibile ordinare i piatti, così come anche una buona selezione di ingredienti grezzi e addirittura ammennicoli per la decorazione e l’allestimento della tavola, sul sito di Molto.

Fine dining

Per Me – Giulio Terrinoni

Continua l’avventura inaugurata da Giulio Terrinoni durante la quarantena di Marzo: la cucina del Per Me si trasforma in una serie di “tappi”, ironica interpretazione del concetto di tapas, che lo chef impiega per proporre la propria visione gastronomica piegata in versione delivery. Tutte le info sulla pagina del ristorante dedicata al delivery.

Il Pagliaccio

Anche il bistellato Anthony Genovese non desiste dai progetti studiati ad hoc per la consegna a domicilio: parallelamente all’apertura a pranzo del ristorante di Via dei Banchi Vecchi, continua l’avventura di Turné; il progetto di cucina contemporanea d’ispirazione asiatica penstato su misura per il delivery. Prenotazioni su turnefood.it o tramite Cosaporto.

Glass Hostaria

Formula originale per il ristorante di Cristina Bowerman, che a domicilio propone una vera e propria “Glass Experience” con aperitivo, menu degustazione da 4 portate, fiori e stoviglie. Info e ordini su glasshostaria.it/glass-a-casa-tua

L’Arcangelo

Amante della cucina e della professione del cucinare, Arcangelo Dandini oscilla nelle sue proposte tra tradizione e una creatività quasi anarchica; che condisce sempre con ironia, senso del capriccio e spirito ludico. In consegna a domicilio con Cosaporto.

Pizza al taglio

Alle pizzerie classiche (quelle tonde insomma, partenopee, romane o gourmettare che siano) abbiamo dedicato un doveroso apposito articolo, in cui troverete tutti i cornicioni alveolati o scrocchiarelli che potrebbero interessarvi. Ma anche le pizzerie al taglio, di questi tempi, si fanno delivery: e Roma si sa, in fatto di pizza in teglia, non è seconda a nessuno.

Lievito Pizza, Pane

Consegna a domicilio la pizzeria e panificio uber-gourmet dell’enfant prodige Francesco Arnesano, all’EUR: servizio diretto contattando lo 0669363592, tramite app sulle piattaforme Uber Eats, Deliveroo, JustEat e Glovo.

Elettroforno Frontoni

Attive con la consegna le due sedi della “sesamosissima” pizzeria al taglio made in Roma Sud, una in zona San Paolo, la seconda, di recente apertura, in via Eurialo (Appio-Tuscolano). Potete ordinare i loro prodotti su JustEat e Glovo.

PizzaChef

La rivoluzionaria teglia romana di Mario Panatta, a lunga maturazione ed altissima idratazione, da via Clelia arriva a casa tua: ordini diretti telefonando allo 0687566046, o scrivendo su Whatsapp al 3349743432.

Forno Roscioli

Da Campo de’ Fiori con furore, vengono consegnate la “scrocchiarella rossa” della famiglia Roscioli e le sue sorelle: ordini e info al numero 066864045, o via WhatsApp al 3516439958. Gli ordini, del valore minimo di 30€, devono essere piazzati entro le 12.00; e possono essere pagati con POS o in contanti.

Cucine internazionali

Ristoranti cinesi

Abbiamo dedicato ai ristoranti cinesi delivery di Roma un approfondimento specifico, parlandovi di otto autentiche cucine che merita farsi portare a casa.

Ristoranti giapponesi

Anche la cucina del Sol Levante consegnata a casa conta un buon numero di indirizzi notevoli a Roma: abbiamo fatto una selezione.

Phil’s BBQ

L’ottimo BBQ Joint di via del Serafico, oltre ad aver inaugurato un nuovo punto vendita al mercato Testaccio, consegna le sue creazioni slow smoked – pronte o da rinvenire – in tutta Roma e oltre. Per il menu e i prezzi c’è una sezione specifica del sito web, 0653091877.

Joe’s Bar-B-Que

Attivo con tre punti vendita in zone diverse della città, Joe’s BBQ consegna entro il GRA. Ordini al 3923204432, mentre per il menu si va sul sito web.

Tuk Tuk Ride

L’ottimo thailandese “pop” e cocktail bar di Garbatella vi porta a casa un soffio di Bangkok: si ordina su JustEat e Deliveroo.

Mekong

Esperienza vietnamita completa per chi ordina allo storico ristorante di via Eurialo (Appio-Tuscolano): ordini allo 067825247 e consegne gestite direttamente dal locale entro 5km di raggio.

Carnal

Tacos, ceviche e altre creazioni panamericane vi attendono nella “box illegal” pensata e realizzata dallo stellato Roy Caceres: i piatti, da completare a casa, sono completati da video-tutorial per non sbagliare un colpo. Trovate tutte le informazioni che vi servono sul sito di Carnal; per ordinare si chiama il 3518084682 o lo 0642917690, altrimenti si scrive una mail a muchogusto@carnal.it

Casa Sanchez

Il ristorante tex-mex di Piazza Bologna consegna a casa con Deliveroo e Glovo.

La Cucaracha

Ristorante di fiducia dell’Ambasciata Messicana di Roma, La Cucaracha della chef e patron Diana Beltran consegna in tutta Roma: prenotazioni allo 0639746373, menu su www.lacucaracha.it. Il ristorante è disponibiile anche su UberEats, JustEat, Deliveroo e Glovo.

El Pueblo

Il “ristorantino messicano” dell’Aurelio è attivo dal 1993: consegna a domicilio tramite Ubereats, JustEat, Foodys, Deliveroo e Glovo; oppure in maniera diretta tramite il sito di El Pueblo.

MayBu Margarita y Burritos

Nome chiaro e conciso che racconta in maniera esaustiva la mission di questo fast food messicano di alto livello sito in Prati. Consegne in tutta Roma (entro il GRA) ordinando allo 0669416108, o tramite Uber Eats, JustEat, Deliveroo e Glovo.

El Maìz

Questa rosticceria/fast food venezuelano è uno dei segreti meglio tenuti del mangiare etnico a Roma. Grande autenticità e sapori del Sur arriveranno a casa vostra previo ordine su UberEats, Deliveroo. Glovo e JustEat.

Kebab via Valenziani

Anche il “papà” di tutti i kebab di qualità di Roma arriva sulla porta di casa: è possibile ordinare, nelle zone servite, Via JustEat

Kebabone

Altro ristorante selezionato dalla nostra classifica dei migliori kebab di Roma, grazie al suo imponente “arrotolato” dai sapori decisi e dal piccante incisivo, il Kebabone di Acqua Bullicante vi verrà recapitato a domicilio tramite JustEat

Hamburger e street food

Legs

“Il Legs Burger è Megazord”. Con queste parole avevamo descritto su queste pagine il mitico panino a base di pollo fritto della nuova avventura dei Fooders + Artisan: semplicemente, il migliore dei polli fritti possibili dentro il migliore dei panini possibili. Consegna a domicilio disponibile su Deliveroo e UberEats a livello locale, su Foodys per tutta Roma.

Pork’n’Roll

Il grande “agripub con macelleria” dei fratelli Roccia è un posto del cuore per i birrofili, gli abitanti del Tiburtino, in generale chi ami mangiare e bere bene. Panini, hamburger, carni, taglieri strepitosi e preparazioni di cucina più elaborati potranno essere prenotati su UberEats.

Chianchieria Gourmet

Da via Ostiense, la Chianchieria Gourmet propone carni di allevamento proprio, proposte sotto forma di hamburger, bistecche e altri piatti assemblati con gusto e sobrietà. Disponibile per l’ordine su UberEats.

Supplizio

I supplì e i fritti d’autore dello street food targato Arcangelo Dandini si muovono, dalla loro casa in via dei Banchi Vecchi, con Cosaporto.

Trapizzino

Tutti vorremmo la celeberrima “tasca di pizza” di Stefano Callegari a casa – e la possiamo avere! Ordini telefonici allo 01118755933, consegna disponibile anche su JustEat e Glovo.

Luppolo Station

Il riferimento artigianale dei birrofili di Stazione Trastevere rispolvera il sistema di consegne diretto collaudato con successo durante il lockdown primaverile: a casa hamburger, fritti, piatti e ottimi dolci; oltre che le grandi birre selezionate dalla casa. Ordini telefonici allo 0658332681 dalle 19 alle 22 e dal Martedì alla Domenica, il menu è a questo indirizzo. Disponibile anche su JustEat.

Veg

Romeow Cat Bistrot

Il bistrot vegano di Ostiense non potrà portarvi a casa i bellissimi gatti che animano il locale: ma dal Venerdì alla Domenica sopperirà consegnandovi a domicilio le sue creazioni vegane raffinate e originali. Ordini da effettuare telefonicamente entro le ore 19.30 chiamando il numero 0657289203. Per il menu si va sull’apposita pagina web.

Flower Burger

La catena di fast food vegana vi porta i suoi burger in technicolor fino a casa: ordini e menu su Deliveroo, Glovo, UberEats.

Pasticcerie

Abbiamo dedicato a pasticcerie e colazioni a domicilio un articolo apposito: cornetti, monoporzioni, maritozzi e bigné delivery che vi svolteranno la giornata.

GELATERIE

Gelato d’Essai

La gelateria di Geppy Sferra impronta i propri servizi a una comunità ultra-locale, servendo direttamente con un sistema di consegne completamente gratuito il quartiere di Centocelle e le immediate vicinanze. Ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/gelatodessai/posts/5512232535469534

Cremeria Aurelia

Consegna a domicilio anche l’ottima gelateria di Circonvallazione Aurelia, che cura il servizio di delivery direttamente, per i clienti residenti nelle vicinanze del punto vendita. Ulteriori informazioni a questo indirizzo: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2735764319999131&id=1639477826294458

Claudio Torcè

È possibile ricevere a casa il gelato di uno dei nomi più classici del “freddo gourmet” romano, disponibili sia nelle classiche opzioni dolci che nelle inconsuete varianti gastronomiche: menu e info scrivendo su Whatsapp al 3331616150

La Gourmandise

Il blasonatissimo gelatiere di Monteverde Dario Benelli recapita a casa i suoi gusti ricercati a base di latte di capra: informazioni e prenotazioni chiamando, o contattando via WhatsApp, il numero 3774116621

Pico

I gelati (e il dulce de leche) di Gustavo Fabian Sosa arrivano a domicilio, dai quattro punti vendita presenti in città, tramite partner delivery: è possibile ordinare su UberEats, Deliveroo e Glovo