Preparati per dolci per cani: Prova d’assaggio

Anche i preparati per dolci per cani e gatti comprendono mix in polvere, stampini e accessori per decorare. Ne abbiamo provati alcuni analizzandone ingredienti e prezzo. Ai cani la sentenza.

di Chiara Cajelli 17 Giugno 2023

Dopo tanti anni che scrivo di cibo ho imparato ad aspettarmi più o meno di tutto, ma mai avrei previsto una linea di preparati per dolci… non destinati a noi umani ma studiati per cani e gatti. I prodotti che ho trovato io erano da Arcaplanet e sono elaborati da “Emozioni 4 zampe“, gli stessi che hanno impacchettato micro crocchette chiamandole “canamelle” e “miaomelle” per farle sembrare caramelle. Diabolicamente geniale. Ebbene, proprio io che mastico bene questo argomento ne ho acquistati un paio e ho fatto una prova d’assaggio, affidandomi alle fauci delle mie due cagnette.

Non sono contro ai preparati per dolci classici, con cui molti sono cresciuti e che ho recentemente testato e paragonato alla versione home made, ma certamente non sono una buona soluzione per risparmiare o mangiare sano (da molti punti di vista). Questo giudizio vale ancor di più per i preparati canini: non ci vuole assolutamente nulla per fare in casa dei biscotti al proprio cane, li reputo quindi abbastanza ridicoli – per quanto siano fatti bene nel complesso. Si tratta di mix in polvere da miscelare con acqua tiepida per fare biscotti di vario tipo, oppure scatolette di pappa da guarnire per compleanni e feste, il tutto confezionato in scatole carine e allettanti che ti fanno dimenticare il prezzo elevatissimo. Solo per un attimo, sia chiaro.

Da impastare o kit dolce da decorare

Ho trovato diverse tipologie di preparati: le polveri da lavorare a mo’ di frolla per ottenere dei biscotti da cuocere in forno (come i due presi in esame, alla mela e alle verdure), oppure semplicemente cibo pronto da decorare tramite salsine già incluse nella confezione. A quest’ultima categoria appartengono i cupcake che ho acquistato io, ma anche torte di compleanno – che sembrano veri e propri dessert se si guarda la confezione ma che altro non sono che scatolette di mangime umido da compattare sul piatto e da decorare con salse varie. Insomma, veri e propri pasti, non certo extra o premietti.

Fin qui nulla di rilevantissimo a parte la strategia marketing perfetta. Alcune linee di preparati, però, mi hanno colpita in negativo non solo a causa del prezzo che reputo eccessivo ma anche a causa degli ingredienti.

Prezzo dei preparati

I prezzi, riportati nelle immagini, parlano chiaro: 120 g di preparato per biscotti (da cui escono 10-12 biscottini) alla cifra di 6 €, altri kit arrivavano a costare quasi 8 € per una scatoletta di cibo umido confezionata con riso soffiato e una salsina per decorare. Ad alzare i costi c’è sicuramente l’idea alla base, la confezione accurata che contiene anche stampino e accessori, l’approvazione veterinaria. Sembra infatti che le ricette siano state sviluppate insieme a veterinari.

Focus sugli ingredienti

Dico la verità, mi aspettavo molto peggio per quanto riguarda gli ingredienti – e questo perché sta dilagando la moda dei dessert per cani venduti in vere e proprie pasticcerie e nella GDO, e che spesso purtroppo contengono fruttosio a manetta, farine raffinate e nessun altro farinaceo, margarine e aromi. Qui tutto sommato si parla di farina di avena, sciroppi come quello di riso, edulcoranti come l’eritritolo, fecola, olio di semi. Per le salse decorative – di altre marche, come la Tasty Pet organic bakery in questo caso – si parla di amido di mais, gomma di guar, annatto, sorbato di potassio, proteine – insomma si tratta di “normali” condimenti per la pappa qui usate come decorazioni.

A farmi storcere il naso c’è il fatto che frutta e ortaggi sono “in polvere”, e che spesso tra gli ingredienti ci sono i coloranti ad uso alimentare, compreso il colorante blu (che è tra i meno consigliati, soprattutto se a mangiarlo è il nostro cane). Ovviamente ho scelto kit privi di coloranti.

Le prove e l’assaggio

Ho selezionato due kit per fare biscotti – uno alla mela e l’altro con carote e piselli – e uno per decorare i muffin nella confezione come fossero cupcake. Ho impiegato pochissimi secondi per impastare e formare i biscotti (due minuti) e pochi istanti per completare i tortini.

I due mix per biscotti

Le due ricette sono identiche: alla polvere si aggiungono 60-70 g di acqua tiepida (60 g sono più che sufficienti), si forma un panetto, si stende a 1 cm come da indicazioni e si coppa con lo stampino in dotazione. I biscotti, a forma di cuoricino o a osso, vanno 15 minuti in forno a 160°C.

Odore: sentori di mela non pervenuti, zero, mentre era percettibile il sentore dei piselli in polvere in una delle due ricette. Da cotti, i biscotti hanno perso colore (come è normale che sia) e anche quel poco di aromaticità che sembravano avere da crudi. Questo è l’unico senso che ho potuto mettere in atto io stessa;

Assaggio: ho coinvolto due dei miei tre cani, le due di piccola taglia. Una è schizzinosa e l’altra mangia la qualunque. La schizzinosa si è mostrata coerentemente schizzinosa per i biscotti alla mela ma ha morsicato invece quelli con verdure; l’altra ovviamente non si è fatta problemi di sorta

Seguendo le indicazioni e con una “frolla” stesa a 1 cm, escono circa 12 biscotti alle verdure e 10 biscotti alla mela. Non tantissimi, insomma, per il prezzo che hanno.

I cupcake canini

Come anticipato, nella scatola si trovano 2 muffin alla vaniglia confezionati separatamente, 1 bustina contenente il condimento per decorare, mini biscottini per decorare. Il condimento è al pollo, con aroma cocco. Quindi dovremmo percepire vaniglia, cocco e pollo (un po’ un pastrocchio, a mio parere, ma chi sono io per giudicare alcuni abbinamenti dopo che la Grammatica dei Sapori me ne elenca di davvero assurdi?).

Aspetto: se i biscotti sono usciti come da immagine, non posso affermare lo stesso per i cupcake. Questo dolce è caratterizzato da una fiamma corposa di panna o cream cheese: la salsa in dotazione è poca, liquida (anche dopo averla lasciata in frigorifero un’oretta), paragonabile al massimo a una glassa all’acqua venuta male. L’effetto, quindi, è brutto . Una persona mi potrebbe dire che esagero, ché tanto ai cani dell’estetica non interessa. Ebbene allora perché pagare ben 6 € per un’immagine che deve conquistare l’umano (e non certo il cane), e manco ottenere il risultato per cui paga?

. Una persona mi potrebbe dire che esagero, ché tanto ai cani dell’estetica non interessa. Ebbene allora perché pagare ben 6 € per un’immagine che deve conquistare l’umano (e non certo il cane), e manco ottenere il risultato per cui paga? Assaggio: i vari vaniglia+pollo+cocco non pervenuti quanto a profumo, non posso chiedere alle mie cagnette se ne hanno riconosciuto l’aroma al morso. Anche perché la solita divoratrice pantagruelica ha mangiato volentieri, mentre l’altra – nonostante impazzisca per il pollo – questo cupcake non lo ha quasi degnato di un’annusata

Ulteriore considerazione: per i cupcake confezionati (consistenti come pane) avrebbero potuto evitare il pirottino non commestibile.

Conclusioni

Mi dispiace, ma ogni aspetto positivo riscontrato oggettivamente non è mai confermato del tutto, perché c’è sempre un “ma” che lo accompagna. Mi spiego meglio: