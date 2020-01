Diete efficaci: 8 diete dimagranti che funzionano

Cercate delle diete efficaci? Noi abbiamo un elenco di 8 diete dimagranti che funzionano, o almeno così ci vogliono far credere…scopriamo cosa si intende. Cominciamo subito con il dire che non esistono diete preconfezionate che possano funzionare, non solo sul singolo ma nemmeno in generale. Una dieta preconfezionata, o di moda, o che abbia tal no e e cognome, o che abbia un solo alimento come protagonista assoluto funzionano solo per far perdere tempo e false speranze.

Una dieta, per funzionare, deve essere personalizzata a nostra immagine e somiglianza. Tenendo in conto determinati fattori chimici/biologici che solamente un medico nutrizionista può evidenziare, studiare e valutare:

anamnesi;

patologie in corso o passate;

disturbi alimentari;

gravità del sovrappeso e dell’Indice di massa corporea;

metabolismo basale

Senza valutare questi “ingredienti”, la ricetta della dieta non potrà che essere un fallimento. In molti provano, fanno la dieta scelta o più cliccata per 1-2-3 settimane, si pesano e vedono tot chili in meno: “funziona!!“, dicono… ma non sanno che molto probabilmente quei chili sono di liquidi e di massa muscolare, e che saranno recuperati in tempi molto brevi, e nel frattempo il metabolismo è stato stressato inutilmente. Passiamo al dunque, ovvero un elenco delle diete che raccontano funzionino efficacemente, così potete farvi un’idea di come siamo messi.

1. Dieta chetogenica

La deta chetogenica è una delle diete più efficaci del momento, ma è anche una dieta che – se fatta di testa propria e senza capire come funziona – porta anche i rischi maggiori per la salute. Se volete approfondire di che si tratta, in questo articolo anticipiamo qualcosa, ma andate da un medico.

2. Dieta Dukan

La dieta Dukan è una delle prime definita Iperproteica, ed è un metodo ormai vecchiotto che suddivide (la faccio breve, ma qui approfondisco) gli alimenti consentiti in punti e tipologie: le giornate alimentari sono una somma dei punti, in determinate percentuali.

3. Dieta Lemme

Su Lemme ci sarebbe da scrivere davvero un trattato, ma questo farmacista di Desio ha reso celebre il suo particolare (e nemmeno del tutto folle, da un certo e piccolissimo punto di vista) metodo: non calcolare calorie, mangiare a volontà fino a morire di sazietà ma solo gli alimenti che indica lui, abbinati a ciò che dice lui. Qui racconto bene, la mia esperienza con Lemme.

4. Dieta depurativa/detox

Le diete detox e depurative sono letteralmente una piaga sociale, cui tutti capitoliamo come al canto delle sirene nell’Odissea. Allucinante come la parola “detox” annulli i neuroni. Su questo argomento si è di recente esposto anche Dario Bressanini, confermandone la totale inefficacia.

5. Dieta dinner cancelling

Ma “cancelling” cosa, esattamente? La cena, o meglio dalle 17h in poi. Spieghiamo in questo articolo di cosa si tratta ma questa dieta sta dilagando anche tra i vip sia oltreoceano che locali… chiedete a Fiorello!

6. Dieta Sirt

Se Fiorello segue la dieta dinner cancelling, la cantante Adele segue la dieta sirt meglio conosciuta come “dieta del gene magro” (da sirtuine, molecole in grado di accelerare il metabolismo).

7. Dieta Herbalife

L’Herbalife, forse, è la dieta più conosciuta in assoluto e la più longeva della storia recente. Il maggiore pregio di Herbalife è che inserita in un contesto marketing e di comunicazione micidiale, che coinvolge anche fior di sportivi ed è addirittura riconosciuta ufficialmente in contesto olimpionico.

8. Dieta militare

La dieta militare non si allontana molto dalla chetogenica, e sembra sia proprio la dieta “ufficiale” cui i soldati sono sottoposti dal Pentagono. Il fatto è che traslare il contesto – appunto – militare in un contesto canonico di una vita “normale”, è follia pura.