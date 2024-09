Come cucinare il riso basmati e 5 ricette facili

Imparare come cucinare il riso basmati è interessante e soddisfacente: incredibile la versatilità di questa varietà di chicco, affusolato e delicato, che permette di dar slancio alla fantasia cambiando ingredienti ogni giorno. Seppur molto diverso dal Carnaroli o da altri risi che ci accompagnano da generazioni, anche le tipiche ricette con il riso basmati sono entrate a far parte della nostra quotidianità e persino in molti ristoranti. Cambia per colore, aspetto sia da crudo sia da cotto, per sapore da scondito, profumo: assaggiatelo e ve ne innamorerete, cominciando a usarlo come contorno per verdure stufate, carne e pesce. Il basmati, inoltre, si accosta meravigliosamente anche alle spezie più intense (e che, spesso, sono escluse in cucina perché non si sa mai come abbinarle ed esaltarle).

Cos’è il riso basmati

Il riso basmati arriva da India e Pakistan ma ormai è una varietà molto diffusa anche in Occidente: è reperibile in tutti i supermercati italiani e, come anticipato, è diventato tipico anche nella ristorazione (pensiamo ai poke, per esempio). Può essere riconosciuto sia a colpo d’occhio sia a… colpo di naso: il chicco è traslucido e sottile, affusolato e abbastanza lungo, e sprigiona un profumo intenso che ricorda fiori, terra, nocciole o frutta secca. Il suo nome, infatti, ha un’etimologia hindi che racconta proprio questa peculiare caratteristica.

Una varietà simile e altrettanto interessante è il riso Jasmine: uguale per aspetto e versatilità, ma dalla fragranza ancor più accesa e floreale (il suo nome rimanda infatti al gelsomino). Altre due varianti non diffusissima da noi, ma considerata di grande pregio, sono la Dehra Dun coltivata ai piedi dell’Himalaya e il Patna coltivato nel Bengala Occidentale. Il riso basmati è apprezzato anche per i benefici sulla salute. Come ogni riso è privo di glutine ma anche la percentuale di amido (e quindi di zucchero) è delicata, il che lo rende facilmente digeribile.

Come cucinare il riso basmati

Il riso basmati può essere cotto semplicemente lessandolo, a vapore essendo così sottile e delicato, ma il metodo più comune e che gli rende più giustizia è il pilaf. Valide tutte e tre le soluzioni, che usiate il basmati come contorno o come protagonista assoluto. Il metodo che proprio non gli si addice è quello per fare il risotto, ma per questo abbiamo tante varianti adatte e buonissime: è giusto adattare le caratteristiche dei risi alle tecniche che più le rappresentano. Se volete condire il riso basmati una volta cotto, consigliamo di saltarlo nel wok ovvero una solida e spessa padella molto svasata e alta, particolarmente adatta alle cotture decise.

Pilaf

Si chiama “pilaf” la tecnica con cui tipicamente è cotto il riso basmati ma che può prestarsi anche ad altre varietà. Potete usare il wok o una padella più classica, e il metodo prevede un soffritto in cui far tostare il riso prima di cuocerlo aggiungendo una dose di acqua o brodo proporzionata al peso del riso stesso. Niente mantecatura, insomma. Il soffritto, solitamente, è preparato con cipolla speziata (chiodi di garofano conficcati nella polpa, e una stecca di cannella) e olio, ma c’è chi aggiunge le spezie in poco burro. Al soffritto, poi, è possibile aggiungere il classico mix di carote e sedano, sempre con olio o burro perché è importante che ci sia una parte grassa. Una volta tostato il riso basmati è necessario aggiungere il liquido caldo: 2 parti, per 1 parte di riso. Il riso deve cuocere a fiamma media, e sarà cotto fino al completo assorbimento del liquido. In alternativa, potete coprirlo e cuocerlo direttamente in forno anziché sul fornello: preriscaldato a circa 200°C, per 18 minuti.

Lessatura

Il riso basmati può essere cotto con lessatura, anche se non è la tecnica che lo esalta al massimo. Perché? I suoi chicchi sono esili e fragili, e la bollitura rischia di infierire sulla loro consistenza. Per rafforzarli e far sì che non esca un pappone, è caldamente consigliato di sciacquare il riso basmati fino a ottenere acqua limpida, e di procedere poi con un ammollo in acqua fredda del riso sciacquato. Solo a questo punto, può essere lessato: 1 parte di riso, con 1,5 di acqua.

Vapore

La cottura del riso basmati a vapore è simile alla lessatura, con la differenza che la fiamma è spenta a pochi minuti dall’ebollizione. Il rapporto dell’acqua cambia: 1 parte di riso in 2 di acqua. Aggiungete tutto in pentola, portate al bollore con fiamma moderata, coprite immediatamente col coperchio per poi spegnere la fiamma: il vapore cuocerà i chicchi, impiegherà circa 30 minuti.

Ricette con il riso basmati

Potete ottenere tante ricette con il riso basmati, considerandole sia piatti unici sia primi piatti: non c’è davvero limite alla fantasia, e questa varietà di riso orientale è perfetta per sperimentare. Come anticipato, il riso basmati può essere cotto insieme ad altri ingredienti oppure lasciato neutro per essere servito a mo’ di contorno. Osate con salse, spezie, carni bianche, selvaggina, verdure e ortaggi, pesce e crostacei, condimenti piccanti o agrodolci. A voi la scelta, nel frattempo potete trovare qui sotto un bel menu dedicato a lui e ispirarvi.

Riso basmati con verdure

Il riso basmati con verdure è un primo piatto davvero incredibile e comodo, che può piacere a tutta la famiglia. Si tratta di una ricetta light perché non contiene grassi se non una minima quantità di olio extravergine di oliva, e ha una base vegana di verdure di stagione. Curry, spezie come cannella e chiodi di garofano, ed erbe aromatiche sono protagonisti di questa pietanza magica.

Nasi goreng

Un piatto unico eccezionale, il nasi goreng: si tratta di un piatto tradizionale e tipico della cucina indonesiana. Saporito e appetitoso, il suo nome significa letteralmente riso fritto, al quale sono aggiunti gamberetti o bocconcini di pollo, verdure saltate oppure uova. In Indonesia esistono tante versioni anche in base alla zona, e noi vi proponiamo la nostra preferita.

Bibimbap

Passiamo dall’Indonesia alla Corea: il Bibimbap è un piatto semplice che nasce con la cucina di recupero, e il suo nome significa “riso mescolato” a indicare che è condito con una vastissima gamma di ingredienti. Questo piatto è preparato alla vigilia del nuovo anno lunare, per scongiurare il malaugurio, e nella nostra versione ci sono tante verdure, carne e un condimento agrodolce molto interessante.

Curry di ceci con riso basmati

Ecco cosa intendevamo parlandovi di riso basmati usato come contorno: il curry di ceci con riso basmati è una pietanza vegana eccezionale, ricca di sapore e con i ceci come unica fonte proteica. Prepararlo è molto semplice, e potete variare a vostro piacimento le spezie: noi abbiamo preferito cumino, curry e zenzero da esaltare con latte di cocco e concentrato di pomodoro.

Riso basmati con gamberi e lime

Fresco, invitante, perfetto in ogni stagione, buono sia appena preparato sia a temperatura ambiente: il riso basmati con gamberi e lime è la soluzione perfetta per una cena tra amici, o per preparare qualcosa di speciale e diverso dal solito. Come base è prevista la cottura con il metodo pilaf, cosa che facilita tantissimo la preparazione: pochi passaggi, per un risultato oltre alle aspettative.

Abbinamenti e consigli per esaltare il sapore del riso basmati

Le ricette col riso basmati appena suggerite sono tavole bianche per accogliere anche il vostro tocco personale, ma aggiungiamo ulteriori preparazioni perfette per accompagnare il riso basmati neutro (che sia pilaf, lessato o al vapore). Tanta piccantezza, ma anche un’aromaticità che fa volare altissimi.

Piatti da abbinare

Il riso basmati può essere abbinato con uno spezzatino classico, un purè, uno stufato di verdure, una ribollita, verdure e formaggi grigliati. Tuttavia, per onorare le origini orientali di questo riso, e la sua aromaticità, consigliamo di puntare su queste ricette tipiche:

Pollo tandoori: indiano e piccante, tenerissimo grazie alla lunga marinatura nello yogurt;

Pollo tikka masala: diffusione indiana ma dai natali inglesi, è fatto con paprika, latte di cocco e zenzero;

Straccetti di pollo al curry: facile e veloce da fare, questo preparazione prevede tocchetti di carne resa tenera da marinatura e cottura delicata;

Jambalaya: si vola in Louisiana, a New Orleans, per questa pietanza ricca di calore e colore servita tipicamente con riso basmati

Spezie e condimenti

Dedichiamo spazio alle spezie da prediligere per condire o direttamente il riso basmati o le salse e pietanze che lo accompagnano. Ecco quelle che lo valorizzano maggiormente: