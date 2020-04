Nelle nostre compilation di golosità oggi arrivano i dolci al cioccolato senza uova. Sissignori, abbiamo pensato a voi che siete intolleranti; a voi, che siete a dieta; a voi, che siete vegani (o almeno, quasi completamente) e anche a voi, che pregustavate il vostro pomeriggio con le mani in pasta ma vi siete accorti troppo tardi che vi mancavano le uova.

Per tutti voi, accomunati dalla passione per il cioccolato, abbiamo in programma 10 ricette da provare: mousse all’acqua, praline, tartufi, un fresco sorbetto e, visto che siamo in tema, anche l’uovo di Pasqua.

Mousse di cioccolato all’acqua

Più leggera di così non si può. Ma anche più veloce. E più deliziosa. La mousse di cioccolato all’acqua ha solo 3 ingredienti (uova non pervenute) ed è pronta in meno di 15 minuti. Cosa aspettate? Correte a provare la nostra ricetta.

Tartufi cioccolato e torroncino

Avete presente quella voglia matta e golosa che vi prende giusto prima di coricarvi? Basta poco per soddisfare uno sfizio improvviso: basta un tartufo al cioccolato e torroncino. Facciamo due.

Realizzateli in soli 20 minuti con la nostra ricetta.

Praline cioccolato e nocciole

State studiando o lavorando da casa e vi serve un morso per darvi la carica? Ci pensano queste deliziose praline, una coccola energetica fatta di nocciole in tre modi diversi (intere, in crema, in granella), wafer, cacao e cioccolato.

Ecco la ricetta.

Sorbetto al cioccolato

Solo acqua, zucchero e cioccolato: bastano pochi ingredienti per realizzare un sorbetto cremoso che farà impazzire le vostre papille. Portate a bollore acqua, zucchero e cacao, sciogliete una tavoletta di cioccolato (noi preferiamo fondente, ma siete liberi di usare quello che vi piace di più), fate raffreddare e mantecate nella gelatiera. In alternativa mantecate con una forchetta: vi promettiamo che il sorbetto non se ne accorge.

Fudge

Ognuno di noi, si spera, avrà il suo quadratino di paradiso. Ma perché aspettare? Lo trovate qua, direttamente sulla terra, anzi nella vostra cucina. Il fudge al cioccolato è talmente denso e godurioso che vi trasporterà direttamente nel paradiso dei sensi.

Ecco qui la ricetta.

Cheesecake al cioccolato senza cottura

La cheesecake è un dolce che non ci stanchiamo mai di proporvi: e come faremmo, le possibilità sono talmente tante e tutte deliziose! Prendete quella al cioccolato per esempio: pronta in 30 minuti, senza cottura, piena di cioccolato dalla base fino al ripieno. E nemmeno un uovo all’orizzonte.

Ecco qui la ricetta.

Muffin cioccolato e mandorle

Muffin senza uova, abbiamo capito bene? Forte e chiaro! Il segreto di questi soffici tortini vegani al cioccolato e mandorle infatti sta nell’impasto, tenuto insieme dalla farina e dal latte di riso, e reso spugnoso dall’olio di semi.

Ciambella al cioccolato senza uova

Anche questa ciambella soffice e cioccolatosa si unisce alla coda dei dolci vegani. Niente uova (e questo lo sapevamo), ma neanche burro e latte. Dentro ci mettiamo acqua, zucchero, farina, olio di semi, cacao amaro e lievito. Nulla di più, nulla di meno: e il risultato è sorprendente!

Budino al cioccolato

Alla ricerca di un dolce facile e veloce per la merenda dei vostri bambini? Un’idea noi ce l’abbiamo: il budino al cioccolato, disponibile nelle tre versioni latte, fondente e bianco. Niente uova e niente colla di pesce: preparatelo con latte, amido (o agar agar), zucchero e tanto buon cioccolato.

Uovo di Pasqua

L’ultimo suggerimento che vi diamo in effetti un uovo ce l’ha, però solo nella forma. Con le feste che si avvicinano vi proponiamo un golosissimo uovo di Pasqua, con una sorpresa naturalmente: i nostri consigli per realizzarlo in casa e decorarlo come vi piace di più.

Ecco la ricetta.