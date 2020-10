Questo tristo trick or treat (dolcetto o scherzetto) sarà casalingo, l’Italia intera senza feste possibili, i locali chiusi e pure gli inviti caldamente sconsigliati. A Benevento vendere e regalare (!) i dolci di Halloween è addirittura vietato, sia mai che qualcuno s’assembrasse intorno a una strega di zucchero troppo bella per essere finta. Ci consoleremo cucinando, con le ricette adeguate.

Ammazzeremo il tempo (bwahaha), come si dice, con preparazioni dolci e salate a tema e zucche intagliate (ma non mangiatele, vi prego). Ora tocca ai dessert: non perdetevi le migliori ricette dolci di Halloween, secondo noi.

Biscotti teschio

Partite da un biscotto rotondo e liscio, simil Oreo, e immergetelo nel cioccolato bianco sciolto. Ripetete l’immersione fino a velare completamente il biscotto e, con cioccolato fondente e un conetto di carta, decorate come nell’immagine. Noi abbiamo preso spunto da Nightmare before Christmas, ma poi potete fare dei fantasmini oppure colorare il cioccolato bianco.

Muffin di Halloween

Fate uno dei nostri muffin e decorate con una glassa di zucchero colorata e densa: un verde acceso, l’arancione zucca, addirittura nero oppure viola. Con pochissime e semplici mosse otterrete dei piccoli capolavori.

Biscotti farciti

Fate un buon biscotto di pasta frolla semplice o speziata, e prevedete un numero pari di biscotti di cui la metà intagliate al centro. Cuoceteli. A parte preparate una crema pasticciera, o una ganache al cioccolato, oppure una purea di zucca e latte condensato: usate la farcitura per accoppiare i biscotti .

Dita della strega

Sempre con la frolla potete fare i famosissimi biscotti “dito della strega”: a salamino, con intagli a simulare le nocche e una mandorla intera a simulare l’unghia. L’effetto è magnifico!

Cupcake fantasma

Qualsiasi ricetta abbiate scelto per la base dei cupcake, assicuratevi di completare con una crema spessa e resistente: la cream cheese è perfetta, così come la ganache. Lo specifichiamo perché devono sorreggere il velo di pasta di zucchero bianca che li trasformerà in fantasmini graziosissimi.

Pumpkin pie

Che meraviglia, la pumpkin pie: torta statunitense per eccellenza, protagonista di tutto l’autunno tra halloween e Giorno del Ringraziamento. Non serve necessariamente trasformarla in versione “hottor”, perché colore e spezie già abbracciano in pieno il tema.

Biscotti mostruosi con occhi

Ebbene sì, signore e signori, ad Halloween dovete fare uno strappo alla regola e prendere una vagonata di coloranti. In più, cercate gli zuccherini a forma di occhio che in moltissimi usano nei dolci halloweeneschi. Preparate un cookies, coloratelo, cuocetelo e appena sfornato – ovvero quando è ancora morbido – posizionate gli zuccherini.

Rotolo alla zucca

Un altro dolce non necessariamente a tema ma comunque perfetto è il rotolo. fate una pasta biscotto alla zucca (o alla carota) e, come farcitura, una bella ganache di cioccolato bianco. Arrotolate e tagliate in fette spesse, che riveleranno una bellissima spirale.

Biscotti glassati

Vi abbiamo svelato recentemente quali sono tutti i segreti per fare dei biscotti glassati perfetti… ed è il momento di mettere in pratica quei consigli. Armatevi di pazienza e di fantasia!

Macarons di Halloween

Il potenziale dei macaron è altissimo: bastano poche gocce di colorante per renderlo ideale per ogni occasione. Per Halloween, ad esempio, vanno bene arancione, nero e viola.