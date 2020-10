Non c’è Halloween senza qualche manicaretto mostruoso e divertente da preparare, soprattutto dal momento che per quest’anno ci rimane solo quello da poter fare, il 31 ottobre: cioccolato, sfoglia e caramelle saranno quindi protagonisti della vostra personale Notte delle Streghe, per un Trick or Treats in famiglia. Eccovi una carrellata con 10 ricette veloci da fare in serenità e senza particolari difficoltà, per regalare una piccola e buonissima gioia a chi apprezza questa ricorrenza.

Senza paragonare queste idee agli snack tanto popolari negli States in questa circostanza, godetevi le nostre ricette veloci di Halloween, con spirito leggero. Lugubre ma leggero.

Hot dog dito mozzato

Questa è divertentissima e molto d’effetto. Prendete dei mini panini da hot dog e scaldateli, quindi tagliateli a metà. Fate bollire dei wurstel piccoli in modo da averne 1 o 2 per panino (in base ala dimensione del panino). Fate raffreddare i wurstel e procedete così: rimuovete una delle estremità, quindi praticate delle incisioni a metà che simulerebbero la nocca, e intagliate un rettangolino sull’estremità intatta per simulare l’unghia. Per condire, ketch up!

Antipasti di Halloween

Abbiamo tante idee per voi su come rendere pochi ingredienti perfettamente integrati in una serata a tema Halloween. Bocconcini, piccole mummie e ragnetti, frutta come non l’avevate mai immaginata: ecco le nostre ricette, tutte in una.

Mele stregate veloci

Per fare queste mele stregate veloci e furbe, lavate le mele cercando di rimuovere parte della cera naturale sulla buccia. Fate una glassa a base di zucchero a velo e acqua (aggiungete poche gocce di acqua per volta, la glassa deve essere piuttosto densa), quindi aggiungete del colorante in gel idrosolubile color verde chiaro. Lasciate colare la glassa sulle mele, come fosse una pozione avvelenata e, subito dopo, infilzate uno spiedo robusto al posto del picciolo. Et voilà! Ecco la nostra ricetta.

Cervelli di riso soffiato

Semplici da fare per una massima resa, per i cervelli di riso soffiato vi servirà del riso soffiato, una noce di burro, del colorante rosso, dei marshmallow bianchi e rosa. In un pentolino fate fondere i marshmallow con la noce di burro, versate poi il composto sul riso soffiato e amalgamate. Unite un po’ di colorante rosso ma senza distribuirlo in modo omogeneo. Fate delle noci ovali, premendo al centro con uno stuzzicadenti in modo da simulare la linea che separa gli emisferi cerebrali. Ecco fatti, da servire su un pezzetto di carta forno.

Pizzette ragno

Che facciate in casa delle pizzette, o che prendiate quelle surgelate (capita, ogni tanto) da cuocere all’ultimo minuto, in poche mosse potete trasformarle in pizzette di Halloween! Tutto quello che vi occorre sono delle olive nere denocciolate: 1,5 a pizzetta. Tagliate a metà l’oliva e posizionate una metà al centro della pizzetta (sarà il corpo del ragnetto). Tagliate poi in 8 striscioline le due metà rimanenti, per posizionarle come 8 zampine sulla pizzetta. Infornate e il gioco è fatto!

Marshmallow pops

Vi basteranno dei marshmallow, degli spiedi lunghi e un pochino di cioccolato fondente. Fate sciogliere il cioccolato e tenetelo da parte. Infilzate 1 marshmallow su ogni spiedo (o 3-4 per fare degli spiedini) e, aiutandovi con uno stuzzicadenti, disegnate sui dolcetti gli occhi del fantasma. Potreste anche intingere tutto il marsmallow (sempre tenendolo sullo spiedo) nel cioccolato bianco, lasciarlo asciugare e poi disegnare gli occhietti con cioccolato fondente. Entrambe idee molto ma molto carine.

Tartufini ragnetto

I tartufini ragno sono una sorta di cake pops, ovvero dolcetti ottenuti riciclando torte avanzate. In questo caso, vi basterà sbriciolare della torta al cioccolato e impastarla con poca confettura a piacere fino a ottenere un composto malleabile e sodo. Fate delle palline e immergetele nel cioccolato fondente, fatto sciogliere con un po’ di burro. Quando il cioccolato non è rappreso, passate le palline nel cacao. Con uno stuzzicadenti fate 8 forellini e infilate in ciascuno un pezzettino di rotella di liquirizia. In alternativa, fate dei tartufini senza cottura e decorateli!

Uova sode di Halloween

Nulla di più semplice: fate bollire delle uova per renderle sode, lasciatele raffreddare e decorate il guscio all’ultimo momento, per creare faccine spaventate o quelle che preferite. I piccoli si divertiranno un sacco a rompere i gusci!

Zuppa di pomodoro

Che sia gazpacho o proprio pappa al pomodoro, se servita in un piatto da portata nero, accanto a una candela e luce soffusa, l’atmosfera di Halloween è assicurata.

Insalata di Halloween

Anche in questo caso, la presentazione è tutto. Radicchio, zucca al forno ben caramellata, chicchi di melagrana, rametti di rosmarino abbrustoliti, magari qualche cracker di riso venere: come vi sembra? Una bella suggestione.