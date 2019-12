Dolci per Capodanno: 5 idee last minute o da regalare

Pronti al conto alla rovescia? Tutto pronto per il cenone? Belli carichi? E i dolci per Capodanno? Nel caso foste a corto di immaginazione, ecco tutte per voi 5 idee last minute o da regalare, o da usare come segna posto. Troverete biscottini, un paio di idee con pandoro e panettone, e persino la ricetta per fare un pandoro veloce!

1. Biscotti shortbread

Questi deliziosi biscottini ricordano molto gli shortbread scozzesi, friabili e dolci ma con una punta marcata e spettacolare di salinità. Farli è molto semplice e non prevedono uova, quindi sono relativamente più leggeri rispetto ad altri biscotti. Provate a farli, confezionateli per regalarli o usateli come segna posto sulla tavolata di Capodanno!

Eccovi la ricetta!

2. Pandoro veloce

Avete letto bene: questo pandoro veloce è molto vicino alla perfezione, un ottimo compromesso tra un pandoro classico fatto in casa e uno acquistato. Abbiamo usato lievito di birra e il procedimento è ridotto rispetto all’originale, con pieghe e lunghissime attese. Diciamo che se volete stupire i vostri ospiti, questa è la ricetta giusta (soprattutto se lo servirete con abbondanti creme al mascarpone e al cioccolato!)… e, a proposito, perché non usare questo pandoro per fare il “pandoromisù“?

Qui trovate la ricetta.

3. Cestini di panettone con crema e frutti rossi

Ridendo e scherzando vi siete ritrovati in casa 10 panettoni che non smaltireste in una vita intera. Abbiamo la soluzione: questi cestini di panettone, da farcire come suggerito ovvero con crema e frutta, oppure con ganache, meringhe e coulis. Realizzarli è semplicissimo: non dovrete aggiungere ingredienti al panettone ma tagliarlo, schiacciarlo un po’, metterlo negli stampi per muffin e infornare.

La ricetta? Eccola.

4. Charlotte di pandoro, pere e cioccolato

La charlotte è sempre un’idea elegante e di grande effetto, con una farcitura a sorpresa e un guscio morbido. Noi l’abbiamo fatta con il pandoro, con un cuore che lo alterna alle pere saltate nello zucchero. Il cioccolato è a ganache e copre tutto in uno strato croccante e scioglievole… il dolce perfetto per il Veglione!

Trovate qui la ricetta!

5. Kipferl, biscottini austriaci alla vaniglia

I vanillakipferl sono biscottini austriaci a base di pasta frolla, cui si aggiunge abbondante vaniglia in bacca e farina di mandorle: il risultato è un biscotti friabile, morbido, profumato e magnifico per accompagnare il caffè a fine pasto. La loro forma a mezzaluna è tipica, da fare a mano.

Eccovi la ricetta.