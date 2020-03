Secondi di pesce per la festa del papà? Una scelta ideale per coccolare un po’ gli uomini della nostra vita, per un 19 marzo che saprà comunque di primavera anticipata. Il pesce è un alimento versatile, da cuocere in mille maniere e da accostare con più ingredienti di quanti si immagini.

Abbiamo ben 12 idee da suggerirvi, da semplicissime a un po’ più “gourmet”: dal merluzzo in pastella al tonno marinato, dal salmone marinato al branzino in crosta, dalle cozze in guazzetto ai gamberi in salsa di cocco. E molto altro: a voi la scelta!

1. Gamberi al cocco

Gamberi e farina di cocco sono una coppia perfetta: dolcezza, croccantezza estrema, leggeri, senza glutine… tutti elementi che non possono che rendere speciale una cena a base di pesce!

2. Baccalà alla romana

Che bontà il baccalà! In terrina e al forno, con pomodoro, olive verdi, pinoli e altri ingredienti succulenti diventa un secondo piatto sapido e memorabile. E preparatevi a fare la scarpetta…

Ecco a voi la ricetta.

3. Merluzzo in pastella e fritto

Fish and chips chiama una seratina informale, con un film davanti e tanta croccante bontà da fare senza troppa difficoltà. Se non avete mai assaggiato o cucinato questo piatto tipico anglosassone, è il momento di sperimentare!

Ecco la nostra ricetta.

4. Polpettone di tonno

Semplicissimo, abbondante, saporito: ecco il polpettone di tonno, perfetto da preparare in anticipo e cuocere solo all’ultimo minuto. Se avanza, potete riciclarlo il giorno dopo, tagliandolo a fette e passandolo in padella.

Ecco come lo facciamo noi.

5. Salmone marinato al caffè

Se tamponate dei filetti di tonno con caffè macinato ed erbe aromatiche a piacere, in un’oretta avrete conferito al pesce un aroma davvero particolare che si manterrà anche in cottura. Provare per credere!

6. Pesce in crosta di sale

Se volete fare un pesce al forno – ideale l’orata, bella carnosa – provate a rivestirlo con una miscela di sale e albume: otterrete una crosta che si asciugherà in cottura, e che conferirà al pesce umidità e un sapore intenso.

7. Tonno marinato

Con il tonno, così particolare e dal sapore unico, potete giocare moltissimo: una salsa, ingredienti particolari, molte marinature. Agrumi, spezie, erbe aromatiche…

Ecco i nostri suggerimenti.

8. Pesce spada all’acqua pazza

Se cuocete un pesce al forno o in padella, provate l’acqua pazza: tanto pomodoro unito a aglio, capperi o cipolla, che rilascia in cottura un’acquetta deliziosa. Mi raccomando, da servire con tanto pane!

9. Impepata di cozze o vongole

L’impepata di cozze o vongole è un secondo piatto irresistibile, da fare in abbondanza e da rendere bello piccantino per un assaggio indimenticabile. Molo semplice, anche per chi non è un maestro ai fornelli.

Qui la nostra ricetta.

10. Strudel di pesce

Un’idea originale e rustica, ma molto d’effetto: il nostro strudel di pesce è saporito da assaggiare e divertente da fare, che usiate la sfoglia già pronta o che la facciate a casa.

Qui trovate la ricetta.

11. Baccalà con porri

Questo baccalà con porri è il secondo piatto ideale se si vuole una consistenza morbida e avvolgente, e se si vuole una cremina tutta da gustare. Semplice da fare, sarà apprezzato da tutta la famiglia.

Eccovi la ricetta.

12. Polpo e patate

Che dire dell’insalata di polpo, se non che è un evergreen intramontabile e che sarà sempre apprezzato in qualsiasi contesto? Da fare in casa è più semplice di quanto sembri…

Qui, la ricetta.