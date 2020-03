Vorrete mica arrivare impreparati al 19 marzo, oggi siamo ispirati e abbiamo qui per voi tutti i dolci per la festa del papà, per tutti i gusti e i migliori secondo noi, ve ne proponiamo ben 15: dalle zeppole ai cupcake cappuccino, dalla torta alla birra ai biscotti al cioccolato, o ancora lo zuccotto e un tiramisù diverso dal solito.

1. Salame di cioccolato

Un classico intramontabile, il salame al cioccolato: un dolce burroso con croccanti biscotti e cioccolato fondente, che si prepara senza cottura. Questo dolce è perfetto anche per chi non è esperto ai fornelli: a tutti voi, farete sicuramente un figurone!

Qui la nostra ricetta senza alcolici.

2. Zeppole fritte

Le zeppole sono una sorta di bigné, fritto e poi farcito – come vuole la tradizione – con crema pasticciera, amarene e un ricciolo di panna. La crema deve essere bella ricca di tuorli, così da sfoggiare una consistenza elastica e un colore brillante.

Ecco la nostra ricetta perfetta, e anche gli errori da evitare.

3. Torta cioccolato e birra scura

Molti papà amano la birra scura, una bella Guinness… e sapeste com’è buona questa tipologia di birra se unita al cioccolato. D’altronde, essa stessa ha un’aromaticità calda. Provate la ricetta qui sotto, e non ve ne pentirete.

Qui, tutta per voi, la nostra ricetta.

4. Biscotti al cioccolato

Che siano frolla, biscotti a goccia o i cookies in stile anglosassone, saranno sempre graditissimi: abbondate con cacao e cioccolato fondente, per un gusto pieno e adatto a qualsiasi momento della giornata.

5. Cupcake cappuccino

Un semplice cupcake può essere trasformato in un batter d’occhio: vi basterà aromatizzare la cream cheese con del caffè solubile e otterrete un originale e gustoso cupcake al cappuccino!

6. Zuppa inglese in bicchiere

La zuppa inglese, che di inglese ha davvero poco, è un dolce elegante e al cucchiaio. In ogni casa è interpretato in maniera diversa ma diciamo che alcuni elementi proprio non possono mancare: cioccolato, alchermes, pan di Spagna o savoiardi.

Ecco come la facciamo noi.

7. Irish coffee

Ho incluso l’irish coffee perché lo trovo una soluzione perfetta per concludere in bellezza la cenetta per il papà: racchiude sia il momento caffè, che il momento dessert, che il momento “bicchierino di liquore”. Bello caldo e avvolgente.

8. Banana bread

Il banana bread è una sorta di plumcake, non dolcissimo e con tante banane. Si prepara spesso con le banane vecchie annerite, perché più mature sono e più il banana bread uscirà umido e dolce. Nella ricetta tradizionale si aggiungono anche noci pecan e altra frutta secca.

Noi lo facciamo così.

9. Crostata di mele

Un classico senza tempo, per i nostri papà! Una base di frolla, un fondo di crema pasticciera, tante fette di mela croccantine in superficie e una bella lucidata con una spennellata di confettura: non c’è nulla di meglio!

10. Bigné con chantilly

Quando si regala un vassoio di bignè, la felicità è assicurata. Potete farcirli con la crema, con una crema al cioccolato, o con semplice ma deliziosa crema chantilly: panna fresca montata a neve, insieme a zucchero a velo e a vaniglia fresca.

Ecco i nostri bigné (alla crema, ma potete farcirli come volete).

11. Tiramisù cioccolato bianco

Avete mai assaggiato o provato a fare il tiramisù al cioccolato bianco? Noi sì, e ce ne siamo innamorati all’istante. Diverso dal solito, un dolce al cucchiaio originale e irresistibile.

Ecco la ricetta.

12. Praline ala nocciola

Queste praline con nocciole e cioccolato sono molto semplici da fare, e un’idea magnifica da confezionare in un bel pacchettino da donare al proprio papà. Attenzione: creano dipendenza!

Eccovi la ricetta!

13. Torta marmorizzata al caffè

La torta marmorizzata è una torta composta da un impasto chiaro e uno scuro, miscelati in maniera disomogenea per ottenere appunto un effetto marmorizzato. Solitamente, la parte scura è al cacao ma noi l’abbiamo fatta al caffè!

Provate la nostra ricetta.

14. Mousse al cioccolato bianco

Una mousse è sempre un’ottima idea, da servire con coulis o frutta fresca. Una sorpresa da preparare con calma anche qualche ora prima: al cioccolato bianco è un’autentica delicatesse.

15. Zuccotto

Che meraviglia, questo dolce tutto toscano: pan di Spagna, una deliziosa bagna per inumidirlo, un’abbondante farcitura con ricotta, cioccolato e… scoprite il resto qui sotto!

Ecco al ricetta originale.