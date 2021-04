Perché solitamente brunch, pic nic e pranzi al sacco ci mettono in crisi? Semplice, perché non si sa mai bene cosa preparare e non tutti sanno che c’è una marea di muffin salati versatili, buonissimi e perfetti per queste primaverili occasioni. E ci pensiamo noi a suggerirvi le migliori ricette da provare, per tutti i gusti e sfruttando soprattutto le verdure di stagione.

Abbiamo parlato tempo fa della differenza – ben precisa – tra muffin e cupcake… ma chiuderemo un occhio se vorrete trasformare le ricette che seguiranno, aggiungendo una bella fiammata vellutata di ricotta o formaggio spalmabile.

Eccovi le 10 migliori ricette di muffin salati da provare, selezionate quelle che vi ispirano di più e allacciatevi il grembiule.

Muffin asparagi e formaggio

Gli asparagi sono un inno di primavera e chiamano a gran voce tanto le uova quanto il formaggio, elementi entrambi presenti in questi asparagi molto saporiti e particolari. La nostra ricetta prevede parmigiano, formaggio filante, yogurt, cipolle: i muffin risultato soffici e ben bilanciati.

Muffin ai piselli

Non sono stupendi questi muffin ai piselli? Vivaci, leggeri, delicati, perfetti da servire con una bella salsa di ricotta e pepe. Partite dai piselli freschi ma potete usare anche quelli congelati, che siano di qualità. Ah, sono senza burro nella nostra versione!

Muffin con piselli, scamorza e pomodoro

I piselli sono protagonisti anche in questi muffin, insieme a scamorza e pomodorini freschi… usati in questa ricetta come la “ciliegina” sulla torta. Sono meravigliosi da presentare a tavola o da portare a lavoro come pranzo. In alternativa ai pomodorini freschi potreste fare dei pomodorini confit, preparandoli il giorno prima.

Muffin con pomodori secchi e feta

Tra i nostri muffin salati preferiti ci sono questi con pomodori secchi e feta: chiudete gli occhi e sentirete l’aria mediterranea e calda abbracciarvi. La dolcezza un po’ pungente dei pomodori secchi, con la salinità della feta e la croccantezza delle mandorle a lamelle, è inconfondibile: questi muffin piaceranno a tutta la famiglia!

Muffin inglesi

Gli english muffin sono un particolare tipo di muffin (a metà tra scones e panini) che vale sia per una farcitura dolce sia per una salata. Un po’ come le nostre crepes, insomma: piuttosto neutre nell’impasto e perfette per marmellate, creme, formaggi e salumi.

Muffin di kamut e radicchio

L’amarezza del radicchio, inconfondibile, in questi muffin è davvero irresistibile: pochi e semplici ingredienti, compresa la ricotta che compensa un po’ le note amarognole grazie alla sua dolcezza. Attenzione, non fate confusione: il kamut contiene glutine esattamente come una farina classica di grano! Ecco la ricetta!

Muffin con tonno e cipolle

Tonno e cipolle? Una coppia perfetta: nella pasta, sulla pizza, e anche in questi muffin. Sono ideali per un aperitivo, così di piccole dimensioni e serviti come fingerfood. Potete arricchirli con prezzemolo oppure origani, così da renderli anche profumatissimi.

Muffin con verdurine di stagione

Che trionfo di colori questi muffin salati con verdurine! Arancione, bianco, verde, e giallo per mettere allegria e invogliare all’assaggio. Le verdure rendono l’impasto bello umido al cuore, e ogni morso si scioglierà in bocca. Provare per credere!

Muffin alla carota e pecorino

Potete sfruttare le carote per ben altro oltre alla carrot cake! In questi muffin, ad esempio, sono grattugiate e impastate con pecorino stagionato (molto stagionato), pepe e yogurt greco: croccantezza, colore intenso, acidità e dolcezza… seguite il nostro suggerimento e ve ne innamorerete!

Muffin con curcuma e limone

Ecco un’ultima idea per arricchire una ricetta base di muffin salato, magari un po’ anonima: tanta scorza di limone, curcuma che ne accentua sapore e colore, pepe bianco e timo.