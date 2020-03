Cercate un menù settimanale economico per soddisfare tutta la famiglia, ottimizzare la spesa e – soprattutto – non sprecare energie né cibo? Pranzi e cene per tutta la settimana, suggerimenti semplici con tanto di ricette al volo.

In sostanza, vi suggeriremo una sorta di meal prep, che ultimamente sta aiutando moltissimo i genitori che devono provvedere a tutta la famiglia, e lavoratori impegnati che han poco tempo per spesa e fornelli. Lo smart working e la situazione attuale ovviamente ci regalano più tempo, ma ciò non significa che le cose siano più semplici di prima. Anzi, in molti casi se non ci si organizza è la fine. Inoltre, ora più che mai è tassativo uscire il meno possibile a fare la spesa: ottimizzare, sapendo già cosa preparare per tutta la settimana, è un aiuto per noi e per la collettività.

La spesa per pranzo e cena di tutta la settimana, per 2 persone

Faremo una lista della spesa, per pranzi e cene di tutta la settimana. La spesa è calcolata per due persone, ed esclude ingredienti come i condimenti. Ho ottimizzato sia singoli alimenti ripetendoli in settimana, sia pietanze pensate in modo da farne in più per riciclarle in maniera fantasiosa. Ecco la lista della spesa settimanale economica x 2:

pasta a piacere 600 g

riso 400 g

pane 6 panini

lenticchie rosse 1 confezione

merluzzo surgelato 600 g

insalata 1 grosso ceppo

lonza di maiale 400 g

uova 6

purè 2 buste

zucchine 1 kg

finocchi 3

formaggio fresco tipo certosa 2 confezioni

carote e cipolle

pollo 800 g

passata di pomodoro 1 confezione

farina per pizza

mozzarella per pizza

Lunedì

Al lunedì si parte con la carica, e ciò che cucinerete in più per la cena potrete riciclarla al mercoledì e alla domenica. Ovviamente sono suggerimenti, spero vi siano di ispirazione per capire in che modo ottimizzare un’intera settimana

Pranzo e cena

Pasta + sugo di zucchine saltate e lenticchie rosse

Merluzzo al forno (cucinatelo tutto, mangiatene solo metà) + insalata + pane (dovreste avanzare 2-3 panini, che riciclerete per le polpette che vedrete più avanti e per i crostini della domenica)

Martedì

Già che al lunedì cucinate le zucchine, potreste cuocerne di più per averle già pronte da riscaldare oggi per cena. Anche le patate vi serviranno per diversi giorni, e per due pietanze diverse (vedete mercoledì e giovedì).

Pranzo e cena

Lonza di maiale + riso

Patate lesse (un bel po’, mangiatene 1 a testa) + uova sode (2 a testa) + zucchine

Mercoledì

Oggi userete tutti gli ingredienti in eccesso preparati nei giorni scorsi: merluzzo in più e patate lesse in più.

Pranzo e cena

Polpette con merluzzo già cotto (frullate con patata o ricotta o pane secco ammollato) + insalata

Vellutata con lenticchie rosse e patate lesse già cotte

Giovedì

So che il giovedì è gnocchi, e mi atterrò a questo modo di pensare! Li farete in casa e avrete già le patate cotte per farli.

Pranzo e cena

Gnocchi di patate + zucchine + pollo

Finocchi in insalata + riso + formaggio fresco

Venerdì

Cucinerete un bel po’ di pollo, che vi servirà anche per sabato, e il purè!

Pranzo e cena

Pollo al vino o liscio (tutto, mangiatene la metà) + purè in scatola (tutto, mangiatene la metà)+ teglia di verdure al forno

Pizza margherita (+ verdure al forno se volete)

Sabato

Oggi giornata riciclo: riciclerete pollo e purè di ieri, e domani riciclerete anche la pasta che farete oggi.

Pranzo e cena

Pasta al sugo di pomodoro (fatene doppia dose, ovvero per 4 persone)

Crocchette di pollo (fatte con avanzi pollo + purè e impanate)

Domenica

Sostanza gioiosa a pranzo, e leggeri a cena. Anche oggi, riciclo!

Pranzo e cena