Pasta con le zucchine, 15 ricette da provare

Quanto è buona la pasta con le zucchine! Facile, veloce e salutare, è un modo intelligente e appetitoso per mettere un po’ di verde nel piatto. Gli ingredienti di base sono, naturalmente, pasta e zucchine. Da qui in poi le possibilità sono (quasi) infinite: con il tonno è sfiziosa, con i gamberetti è delicata, con la pancetta è saporita. E così via. Queste sono solo alcune delle ricette da provare: siete pronti a scoprirle tutte?

Ecco 15 ricette per cucinare la pasta con le zucchine, dal piatto classico a quelli più estrosi.

Il classico: pasta con le zucchine

Spaghetti, zucchine e basilico. Questi tre ingredienti sono l’anima di un piatto semplice che nasconde un gusto incredibile. L’ispirazione arriva direttamente dalla Campania, terra di elezione per i cucuzielli. Siete pronti al classico dei classici?

Ecco la ricetta perfetta.

Pasta e zucchine risottata

Tutto in una sola pentola. In questa versione la pasta viene cotta direttamente nel brodino rilasciato dalle zucchine: in questo modo l’amido rilasciato crea un’irresistibile “cremina” che dà una consistenza risottata, appunto. Se lo gradite potete far rosolare le zucchine nel grasso della pancetta, oppure abbondare di olio d’oliva.

Pasta e zucchine alla Nerano

Prima di essere una ricetta, Nerano è una cittadina campana con una risorsa dal valore incalcolabile: la signora Maria Grazia. Che nel suo ristorante a Nerano, a metà degli anni Cinquanta, si inventò questa variante saporitissima. Fra i suoi segreti vi sono le zucchine fritte e l’uso di provolone del Monaco.

Volete saperne altri? Qui trovate tutte le indicazioni.

Pasta ricotta e zucchine

Il sapore fresco della ricotta di pecora ci porta dritti dritti in Sicilia. La pasta con ricotta e zucchine è un twist sulla classica ricetta con le melanzane. Per un confronto alla pari dovete per forza provare la ricetta: chi vincerà?

Spaghetti tonno e zucchine

Con il tonno, la pasta con le zucchine diventa un piatto unico. Risolvete pranzi e cene in un battibaleno: il sugo di tonno, zucchine e pomodori si prepara tranquillamente mentre l’acqua bolle.

Rigatoni zucchine e pancetta

Una pasta senza impegno: la pancetta a cubetti rosola da sola sulla padella. Poi arriva la cipolla, tagliata finissima; infine le zucchine. Una spolverata di pepe, i rigatoni al dente e il primo sfizioso è pronto a soddisfare la vostra fame.

Spaghetti al pesto di zucchine e mandorle

Noi diamo per scontato che il Pesto, quello con la P maiuscola, non stanchi mai. MA, nella più disdicevole delle evenienze, noi vi veniamo in aiuto con un’alternativa: il pesto di zucchine e mandorle. Da una parte la cremina avvolgente, dall’altra la croccantezza, e poi ancora la dolcezza degli spaghetti al dente.

Vi va di provare? Ecco la ricetta.

Pasta fredda al pesto di zucchine, caprino e olive

Rimaniamo in tema pesto, stavolta per una ricetta svuota-frigo. La pasta fredda con zucchine, caprino e olive è già perfetta così ma, come per ogni pasta fredda che si rispetti, non escludiamo eventuali aggiunte a seconda dell’estro o della necessità. Preparatela ad occhi chiusi con questa ricetta.

Fusilli alici, zucchine e limone

Ehi ehi attenzione, diciamo le cose come stanno. Le zucchine sono in crema, il limone è caramellato allo zenzero e, in definitiva, questo è un piatto gourmet. Incredibilmente è facilissimo: provateci anche voi con la nostra ricetta.

Pasta cacio, uova e zucchine

Le uova mettono d’accordo tutti. Specialmente i vostri bambini: vedrete come apprezzeranno la cremosità di questo primo piatto vegetariano, ricco di sapore e completo a livello nutrizionale. Rosolate le zucchine in pentola, coprite con acqua e cuocete la pasta nel brodo. In ultima aggiungete le uova sbattute con il parmigiano.

Spaghetti zucchine e zafferano

Verde, giallo e arancione: la pasta con zucchine e zafferano ha tutti i colori che volete voi, a seconda delle verdure che ci mettete. Ad esempio carote e peperoni tagliati a listarelle e saltati in olio extravergine.

Rigatoni con zucchine e vongole

Date un twist in più alla canonica pasta (spaghetti) con le vongole! Cambiate formato (rigatoni) e aggiungete una deliziosa crema di zucchine e ricotta.

Ecco qui la ricetta.

Linguine cozze e zucchine

Se si parla di molluschi, non si può non nominare le cozze. Il loro sapore delicato si accorda con le zucchine croccanti tagliate a listarelle e saltate con uno spicchio d’aglio. Il tocco da maestro è la spolverata di pecorino, intenso e salato, e il basilico che armonizza i sapori.

Spaghetti zucchine e gamberetti

Zucchine e gamberetti è come dire aglio e olio: una coppia semplicemente emblematica. Un primo piatto che è insieme equilibrato, leggero, delicato e gustoso, adatto a ogni occasione.

Ecco qui la ricetta.

Pasta fredda con zucchine, fiori e crudo

Della zucchina non si butta via niente. Questa pasta fredda è coloratissima grazie all’aggiunta di fiori di zucca e prosciutto crudo finemente affettati. La ciliegina sulla torta? Il condimento profumatissimo a base di timo limone, pianta aromatica dal sapore distintamente citrino.

Ecco qui la ricetta