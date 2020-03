E’ possibile sfamare 4 persone, che non sono a dieta, diciamo mediamente affamate, con ricette che costerebbero effettivamente meno di 5 euro ciascuna? Chiariamo prima bene cosa significa “costo effettivo” però, se ad esempio vado al supermercato e compro 1 Kg di pasta, per sfamare i famosi individui mediamente affamati mi basterebbero 600 g, quindi, se il chilo di pasta costasse 1€ avrei speso 60 centesimi, tutto chiaro? benissimo, armati di calcolatrice, carta penna e padelle abbiamo provato a vedere quante ricette con meno di 5 euro avremmo potuto preparare, dalla sempre amatissima pizza alla frittata di spaghetti, ma anche lasagne e insospettabili polli arrosto ecco le nostre 30 ricette e relativi costi, da provare.

Per i fare i conti abbiamo considerato un supermercato di fascia media, niente fasce alte con farine germogliate all’ombra di aceri giapponesi né discount e non abbiamo conteggiato i condimenti come olio sale e pepe che di norma si hanno in casa, abbiamo considerato gli ingredienti che dovreste acquistare per preparare il piatto per 4 persone insomma, cercando ovviamente ricette da preparare con meno di 5 euro che potrebbero costituire un piatto unico e quindi un pasto completo, sfruttando quindi il bagaglio di tradizioni gastronomiche regionali che della cucina povera hanno fatto una religione, mettiamoci ai fornelli.

Torta salata cicoria e salsiccia 4,30€

Un guscio di pasta matta, solo acqua farina e un filo di olio per un ripieno goloso, cicoria lessata e ripassata in padella e salsiccia, un grande classico insomma, saporita e perfetta sia calda appena sfornata che fredda il giorno dopo.

French toast salati 2,75€

Il toast da sempre è il salva-pasto per eccellenza, ma perché non portarlo ad un livello successivo e decisamente più grasso? per la farcia abbiamo optato per un classico, prosciutto e formaggio, poi abbiamo passato il tutto in un mix di uovo e latte per poi essere cotto in padella, immaginate qualcosa di più godurioso?

Crema di zucca e lenticchie 4,30€

Prendete una bella zucca, meglio se delica che è più saporita, pulitela e tagliatela a cubetti, mettetela in una pentola capiente insieme agli irriducibile carota, sedano e cipolla, un giro d’olio e fate cuocere, aggiungete acqua, sale e anche un pizzico di peperoncino, aspettate che la zucca si cuocia e nel frattempo spadellate le lenticchie per farle insaporire, quando la zucca sarà morbida armatevi di frullatore ad immersione e accanitevi sulla povera delica, rendete il tutto una crema bella liscia e aggiungete le lenticchie al centro, potreste ovviamente aggiungere anche cubetti di pancetta croccanti o crostini per accompagnare, noi vi proponiamo la versione base ma via libera agli optional.

Pizza Margherita o con patate 3.60€

Potevamo forse non includere la pizza nella nostra lista? che sia in teglia o al piatto, una margherita classica o con le patate il costo per 4 persone è veramente minimo ma la resa…dobbiamo veramente aggiungere altro?

Pizza parigina 4,80€

Anche se il nome potrebbe tradire questa pizza è una variante della pizza margherita creata a Napoli in onore della Regina, appunto di Parigi, si tratta di una normale pizza margherita farcita con aggiunta di prosciutto cotto, e parmigiano grattugiato una volta condita la pizza, mozzarella inclusa, si copre il tutto con uno strato di pasta sfoglia e si inforna, golosissima, peccato non si trovi frequentemente nelle pizzerie.

Panzerotti pugliesi 3.10€

Simbolo dello street food pugliese i panzerotti sono sinonimo di feste e convivialità, nascono come cibo povero di recupero, riciclando l’impasto preparato per il pane farcito con due dei prodotti immancabili nella cucina di una massaia pugliese, il pomodoro e il formaggio, chiusi e poi fritti in olio abbondante, perfetti per una cena si possono personalizzare all’infinito in base ai gusti dei commensali.

Torta di rose prosciutto e ricotta 5€

Altro giro altro lievitato, questa volta farcito con prosciutto cotto e ricotta, per mantenere morbidezza e gusto, perfetta da preparare anche in anticipo e gustarla fredda o scaldata all’ultimo minuto, non c’è neanche bisogno delle posate per mangiarla, potete metterla al centro del tavolo e prendere ognuno una rosa farcita o più di una.

Frittata di pasta 1.50€

Ricetta di recupero per eccellenza, pasta avanzata di qualunque forma e foggia, meglio ancora se fossero tagliatelle al ragù della domenica, a cui vengono aggiunte semplicemente delle uova e poi cotta in padella o al forno, decidete voi, una crosticina esterna bella croccante e un ripieno morbido, ottima calda ma buona anche fredda potreste persino optare per una versione più carica, qualora ne sentiste il bisogno, e aggiungere formaggio o cubetti di prosciutto cotto al centro. Noi l’abbiamo considerata semplice, calcolando però anche il costo della pasta, nel caso voleste farla da zero, ovvio che se la pasta l’avete giù il costo effettivo sarebbe di 0.40 centesimi, ovvero solo il costo delle uova, se volete provarla la trovate qui.

Patate farcite speck e formaggio 5€

Le baked potato come le chiamano gli inglesi sono perfette per un pasto veloce, considerate un paio di patate a testa, cuocetele in acqua bollente fino a quando cominceranno ad essere morbide, a quel punto riprendetele, scavatele e create una farcia con l’interno delle patate, speck, parmigiano e uova, rimettete tutto nelle patate svuotate e infornate, semplici no?

Riso con verdure e uova 2€

Cambiamo registro e andiamo sull’healty riso bollito, verdure al vapore leggermente croccanti mixate con altre crude e uovo in camicia che rompendosi amalgama il tutto, semplice, gustoso e leggero, che ogni tanto non guasta, è perfetto anche freddo, nel caso non aveste troppo tempo e voleste preparavelo in anticipo e tenerlo in frigorifero.

Pasta e fagioli 2,50€

Uno dei piatti poveri più famosi e reinterpretati della nostra cucina, ognuno ha la sua personale versione, chi la fa cuocendoci le croste del parmigiano, chi aggiunge guanciale, pancetta, chi solo con la passata e chi invece senza concentrato non esiste, la verità è che ad una buona pasta e fagioli non si può veramente resistere, noi la preferiamo con i maltagliati o con la pasta mista ma vanno bene anche gli spaghetti spezzati, si per la pasta e fagioli gli spaghetti si possono spezzare.

Scacce ragusane pomodoro ricotta e cipolle 2,50€

A Ragusa e zone limitrofe non è possibile non entrare in un panificio o in una rosticceria e non trovare km e km di scacce farcite con ogni cosa possa venirvi in mente, il grande classico è pomodoro e cipolla semplice o con la ricotta, una pasta lievitata, stesa e poi arrotolata su se stessa prima di essere cotta, se non le avete mai provate rimediate al più presto!

Salsicce patate e cipolle al forno 4€

Piatto unico completo, carboidrati, proteine e una dose di verdure, c’è tutto, sicuramente non è light ma è bello saporito, facile da preparare non avrete neanche bisogno del pane per accompagnarlo, basterà portarlo in tavola e aggiungere piatti e forchette, ma anche un bel bicchiere di vino non ci sta male, quello però non lo abbiamo considerato, pensateci voi. La ricetta la trovate qui.

Zemin di ceci alla ligure 3,70€

Una zuppa ricca e corposa direttamente dalla Liguria, ceci, biete e il grande trittico di carota, sedano e cipolla, da mangiare caldissima in inverno e tiepida quando la stagione comincia ad essere più clemente, potete decidere se accompagnarla o meno con dei crostini, di sicuro non deve mancare il giro d’olio, se cercate la ricetta la trovate qui.

Torta di riso con verdure 4,70€

Ottima anche per trovare una soluzione a quelle verdure che fanno capolino dal frigorifero da troppi giorni ormai, questa è una ricetta facilissima, sostanziosa e decisamente economica, noi oltre alle verdure abbiamo aggiunto del prosciutto, giusto per dargli uno sprint in più, ma niente vi vieta di aggiungere formaggi o altri salumi, non vi ponete limiti e non poneteli neanche al vostro colesterolo.

Parmigiana di melanzane 4,90€

Rimaniamo tra i sempreverdi classici, parmigiana di melanzane, con le melanzane fritte, rigorosamente fritte, è un piatto unico la frittura ci può stare dai, un sugo profumato al basilico o origano e formaggio filante, la parmigiana di melanzane è un storia senza fine, un piatto che non si può non amare e se non vi piacesse…mentite

Frittata di spinaci al formaggio 2€

Semplicissima e salva cena la frittata è un jolly da giocare quando si è alle strette, poco tempo, tanta fama e frigorifero sguarnito, aggiungete gli spinaci un goccio di latte, sale e pepe et voilà la cena è pronta, se poi avanzasse il giorno dopo in mezzo a due belle fette di pane è la morte sua.

Polpette di ceci e cicoria 3€

Veloci semplici ed economiche, non si può chiedere di più ad un piatto, ceci lessati, da voi o direttamente usciti dal barattolo e cicoria lessa o spadellata al volo con uno spicchio di aglio, non vi resta che amalgamare, formare le polpette e passare nel pangrattato, a questo punto siete ad un bivio, o prendete la strada della frittura (che è cosa buona e giusta) o quella salutare del forno (ma siete pazzi?!?).

Pollo arrosto con patate 5€

Strano a dirsi ma il pollo arrosto rientra tra i piatti economici da portare in tavole e non solo il pollo ma anche le patate di accompagnamento abbiamo inserito, restando comunque sotto la soglia che ci eravamo prefissati, ovviamente gli elementi per il pollo arrosto perfetto sono molteplici, cottura spezie e anche tipologia del pollo, questo non era un pollo ruspante ma un normalissimo pollo da supermercato di poco più di 1 kg, che per 4 persone è anche abbondante, occhi alle patate, devono essere croccanti fuori e morbide dentro, il trucco è metterle a cuocere prima del pollo e quando cominceranno ad ammorbidirsi aggiungere il pollo insaporito (se lo lasciaste tutta la notte con gli aromi sentireste la differenza) e continuare la cottura.

Burger di lenticchie 2,50€

Totalmente vegan, solo lenticchie lesse, carota frullata e cipolla tritata, gli aromi che più preferite e stop, non vi resta che formare i burger e cuocerli in forno e visto che ci siete scaldate il pane per accompagnarli.

Rosti di patate e zucchine 2,50€

Ricetta svizzera il rosti, diffuso in tutto il nord Italia, patate lesse a cui si accompagnano spesso altri ortaggi, nel nostro caso zucchine, un uovo per amalgamare e un po’ di parmigiano per insaporire e un cucchiaio di farina per compattare, il tutto cotto in padella con un filo di olio, potete decidere se aggiungere il burro alla preparazione base, come ricetta tradizionale prevede o ometterlo, vengono buoni lo stesso.

Melanzane ripiene al forno 4,50€

D’estate non possono mancare, chi le chiama melanzane a barchetta chi semplici melanzane ripiene, sono semplici e con un tasso di personalizzazione altissimo, potete optare per un ripieno di verdure e formaggio o azzardare con qualcosa di più saporito come salsiccia e verdure, decidete voi, noi abbiamo optato per una versione vegetariana, più leggera ma se volete provare anche le classiche ripiene con il macinato le trovate qui e non dimenticate di provare le melanzane ripiene pugliesi, sia mai ci facciamo mancare qualche caloria.

Sformato di patate e prosciutto 5€

Classico anni ’80 e primi anni ’90, lo sformato di patate era la cena preferite delle mamme che tornando a casa avevano poco tempo per cucinare ma ci volevano concedere una coccola, patate lesse, uova, latte e prosciutto a cubetti per insaporire una spolverata di pangrattato giusto per renderlo croccante e dritti verso il forno.

Spaghetti piselli pancetta 4,50€

Una spaghettata al volo è la risposta a tutte le vostre domande, che sia per una cena improvvisata o per un bisogno impellente di carboidrati alle 3 di notte perché non optare per un condimento diverso dal solito aglio olio e peperoncino? Piselli saltati in padella e pancetta croccante, semplice e completo, quasi perché a voler esser pignoli i piselli sarebbero legumi, quindi dovreste inserire una verdura, la cipolla del soffritto varrà?

Polenta salsiccia e funghi 4,40€

Il piatto unico per eccellenza degli inverni sulla neve, sostanzioso, calorico il giusto e buonissimo, da mangiare su piani di legno, tutti insieme o in piatti singoli con una bella spolverata di parmigiano grattugiato sopra, unica accortezza, non bevete acqua tra una forchettata di polenta e l’altra, come avrebbe detto mia nonna “fa passione” , poi se volete provare a preparala la trovate qui.

Wrap di piadina salsiccia rucola e stracchino 5€

Perfetto per una pausa pranzo al volo basterà scaldare la piadina, spadellare la salsiccia e aggiungere poi stracchino fresco e rucola, arrotolate e cominciate a mordere, non correte neanche il rischio di sporcarvi, potete mangiare con una mano e continuare a lavorare con l’altra, solo per veri stacanovisti.

Strudel salato verdure e mortadella 4,70€

Pasta sfoglia, verdure saltate in padella e mortadella a completare il quadro, si arrotola tutto e via in forno, completo e appagante, sia per la pancia che per le papille gustative. Ovviamente potete scegliere altre farce ma vi sentite veramente pronti a dire no alla mortadella?

Empanadas zucca e formaggio 3,70€

Dall’Argentina con furore arrivano le empanadas, una sorta di calzone farcito da cuocere in forno e personalizzare come più ci piace, invece di andare sul classico questa volta abbiamo optato per zucca e formaggio, abbiamo scelto un formaggio dal gusto deciso per contrastare, in senso buono s’intende, la dolcezza della zucca, matrimonio perfettamente riuscito.

Crepes salate 5€

Le vediamo di norma farcite con cioccolata e zucchero a velo ma anche salate le crepes restano perfette, un impasto base di uova latte e farina e infinite possibilità di farcitura, salumi e formaggi, verdure saltate, noi abbiamo optato per funghi e speck ma fate voi.

Pomodori con il riso e patate 4,30€

Classico estivo della cucina romana, i pomodori vengono scavati e il loro interno mischiato con, riso, Roma ovviamente, origano sale e un pizzico di pepe, a questo punto si riempono i pomodori e si infornano con un bel corredo di patate a spicchi intorno, che cuoceranno belle saporite grazie ai liquidi che fuoriusciranno dai pomodori. Quanto riso utilizzare per ogni pomodoro? semplice 2 cucchiai per persona, la nostra versione comunque la trovate qui.