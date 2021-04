Ricette salate con le fragole: le 6 migliori

Troppo semplice puntare sulle fragole per un dessert: quale dessert non sarebbe accettato o apprezzato, con loro di mezzo? Se volete osare davvero, usate le fragole nelle ricette salate: dolcezza delicata e bilanciata con l’acidità, freschezza versatile che accompagna volentieri carni, pesci, formaggi e ortaggi, colori accesi, polpa croccante e succosa.

Nemmeno il rincaro sulle fragole dovuto alle gelate ci toglierà la voglia di sperimentare e buttarci nell’ignoto: ecco a voi le migliori 6 ricette salate con fragole per fare un figurone e togliervi una soddisfazione dall’allure gourmet.

Insalata con fragole

Spinaci freschi, feta, aceto balsamico, noci, foglie di menta, scorza di limone… e fragole: avete tutti gli ingredienti per cambiare dalla solita “insalatona” e crearne una strepitosa e ricca di ingredienti salutari. Al posto della feta è ottima anche la ricotta infornata, o i fiocchi di latte per un gusto più delicato.

Ostriche e fragole

Sulle ostriche abbiamo già detto molto e sapete ormai bene come trattarle e gustarle al meglio. Ecco quindi un piccolo suggerimento in più: proponetele con un intingolo mixato a fragole tritate e cipolla rossa in aceto: la fine del mondo!

Risotto fragole e prosecco

Un classico che dagli anni 90 fa sempre furore, e che fa capolino nei matrimoni un po’ pretenziosi. Eppure, sulle carte dei ristoranti non cede di un passo e riesce a superare anche il tipico tramonto di tutte le mode food: abbiamo per voi la ricetta del famigerato risotto con fragole e prosecco, provatelo! E sappiate che le fragole non sono l’unica frutta da usare nel risotto…

Tartare con fragole

Che sia di manzo o di tonno, la tartare alletta sempre per freschezza – certo, deve essere davvero di qualità e bisogna saper maneggiare la materia prima: questa che vi proponiamo è ricca di sapori, semplici presi singolarmente ma fenomenali nel complesso. Completate con qualche cubetto o fetta sottilissima di fragola, in superficie, esattamente come vedete le fragoline nell’immagine.

Pollo arrosto con fragole

Immaginate un bel polletto arrosto, con la pelle caramellata e croccante, servito con una salsa allo yogurt simil tzatzichi e fragole appena scottate ad accompagnare: cosa provate, acquolina? Capogiri da innamoramento? Lo sappiamo bene, ecco perché vi consigliamo di testare questo abbinamento!

Fragole sul formaggio

Le fragole stanno benissimo con i formaggi, sia da fresche sia in composta o coulis. Qualche accortezza: nella coulis non mettete zucchero se non una punta, e aggiungete un paio di pomodorini; nella confettura, mettete un bel peperoncino piccante, qualche goccia di balsamico o una cipolla di Tropea; accostatele a formaggi sia freschi sia stagionati, sapidi come ad esempio quelli di capra e pecora.