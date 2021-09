di Chiara Cajelli 17 Settembre 2021

La sbriciolata è uno dei dolci più semplici e soddisfacente che possiate fare: briciolone di frolla freddissima (se non congelata), a racchiudere grezzamente frutta o verdura spadellata, formaggi, salumi, confetture, formaggi. Esce dal forno profumatissima e rustica, con un aspetto davvero casalingo ma irresistibile.

Seguite le indicazioni alla lettera per evitare che in forno la frolla si sciolga e diventi un biscottone unico – che sarebbe comunque buonissimo, ma verrebbe a meno l’effetto crunchy – e godetevi le migliori ricette di sbriciolata.

Sbriciolata con salame, crescenza e pomodorini

Partiamo con una sbriciolata per gli amanti del super salato, in una proposta rustica perfetta per un pranzo in famiglia, una gita, un pranzo al sacco da portare in ufficio. Salame, la morbidezza della crescenza, la dolcezza dei pomodorini a bilanciare tutto quanto. Eccovi la ricetta.

Sbriciolata ricotta e cioccolato

Irresistibile, soprattutto al mattino. Già abbinare ricotta e cioccolato fondente è una sfida di resistenza complicata da vincere, se poi ci mettiamo anche la croccantezza della frolla in crumble allora bandiera bianca per tutti. Se siete anche voi tra i perdenti, ecco la ricetta per portare questo risultato fino in fondo.

Sbriciolata al limone

Il limone nei dolci ha sempre la sua da dire con fermezza: quando c’è, il sapore prende una svolta tutta sua e alza la posta in gioco. Questa sbriciolata a lui dedicata, quindi, non può che essere davvero fenomenale e dovreste davvero prepararla!

Sbriciolata mascarpone e mirtilli

Mascarpone, mirtilli, frolla croccante e tostata, quella punta di sale che fa venire l’acquolina: questa ricetta è da tenere fissa nel proprio ricettario delle preferite, perché vi salverà la situazione ogni volta che non saprete quale dolce d’effetto preparare a parenti e amici.

Sbriciolata di zucchine

Una proposta salata per accontentare tutta la famiglia: tante zucchine, prosciutto cotto, mozzarella e una manciata di altri ingredienti per presentare a tavola una prelibatezza. Questa versione di sbriciolata è ideale anche per un aperitivo, se presentata a fettine o tocchetti insieme a vino bianco o birra.

Sbriciolata di mele

Il classico dei classici è dedicare la sbriciolata alle mele, per abbracciare un mood autunnale o che sappia davvero di casa. Aggiungendo spezie come zenzero e cannella, oppure chiodi di garofano o uvetta, farete colpo su chiunque e la vostra cucina profumerà per giorni. Provatela per crederci!

Sbriciolata con cacao e cranberries

Il cacao così amaro e diretto, unito ai dolci cranberries, creano un connubio che in un dolce a base di ricotta non può che essere vincente: questa sbriciolata è tra le nostre preferite, nonché tra le più irresistibili anche solo all’aspetto. Provatela, anche per una festa di compleanno o per un’altra occasione speciale.

Sbriciolata ricotta e (confettura di) fichi

…ma potete farla aggiungendo anche i fichi freschi o spadellati ora che siamo in piena stagione! Questa sbriciolata è proprio il classico dolce con poche pretese ma che batte a mani basse dessert più sofisticati. Per renderla più interessante, provate ad aggiungere del rosmarino, oppure una spezia come l’anice.

Sbriciolata di patate speck e stracchino

Ecco la ricetta di una delle torte salate più buona e peccaminosa che ci sia. Pesantina? Sì, innegabile. La mangeremo come non ci fosse un domani? Oh, sì. Non negherò nemmeno che se voleste variarla con una salsiccia sbriciolata e/o dei funghi sarebbe ancora più buona.

Sbriciolata di pesche senza cottura

Una sbriciolata senza cottura esiste, e abbiamo la ricetta per darvene prova. Noi l’abbiamo fatta alle pesche, ma è replicabile anche con altri frutti di stagione o non: ananas, banane, kiwi, pere…