Le 8 migliori ricette per assaporare i fichi, freschi e in purezza o cuocendoli: torte, primi piatti, antipasti, dolci al volo e appetizer deliziosi.

di Chiara Cajelli 20 Agosto 2021

Non è mai troppo presto per dare spazio alle pietanze con i fichi: un tesoro così prezioso che ispira sempre fantasia e buon umore, anche se è indicatore dell’estate che giunge al termine. Che siate felici o no di questa cosa, mangiare fichi vi darà sempre grandi emozioni e noi ve li proponiamo nelle nostre 8 ricette preferite in assoluto.

Pregustate il momento e cercate una delle 24 varietà italiane di fichi che abbiamo in Italia: le migliori ricette con i fichi vi aspettano!

Antipasti con fichi e formaggio di capra

Fichi freschi e aperti a fiore, se volete appena scottati su una piastra arroventata, e riempiti con una crema di formaggio di capra. Per completare, una fettina di prosciutto crudo: non è l’antipasto perfetto? Semplice, veloce da fare, scenografico, elegante, profumato.

Risotto con i fichi

Il risotto va bene tutto l’anno, troppo buono per rinunciare e lui. Per fine agosto e settembre è tassativo prepararlo con i fichi: dolce ma non troppo, soprattutto se ben bilanciato con croccante speck. La ricetta? Eccola qui.

Crostata di fichi freschi

Ci sono tantissimi modi per fare una crostata di fichi, e qualunque scegliate farete sempre una meravigliosa figura. Provate anche abbinamenti non canonici: spezie, frutta secca, erbe aromatiche, fiori… Qui tutti i nostri consigli.

Fichi e prosciutto serrano

Prosciutto e melone è ottimo, ma prosciutto melone e fichi è divino. Crudo serrano, fichi freschi in egual misura al melone, pochi condimenti ben mirati. Seguite la nostra ricetta tenendo spenti i fornelli!

Pizza e fichi

Facciamo gli schizzinosi per la pizza con ananas, ma uno dei piatti istituzionali nostrani è la famigerata pizza e fichi. Buonissima, e va un po’ a sentimento su condimenti e presentazione. Solitamente è una sorta di focaccia alta coperta con fichi a fette e salumi.

Gelato ai fichi

Un bel gelato fatto in casa, senza gelatiera? Si può fare, e anche facilmente! Se poi lo arricchiamo con dei fichi spadellati insieme a poco zucchero, un semplice gelato si trasforma in dessert da proporre agli amici.

Mug cake ai fichi

Conosciamo da anni la mug cake, la geniale tortina composta direttamente in tazza (mug) e cotta in pochi minuti di microonde. La classica prevede cioccolato ma a noi piace con tanta vaniglia, noci… e un bel fico al centro! Provatela!

Bruschette con fichi, rosmarino e stracciatella

Una bruschetta sia dolce sia salata cambiando giusto un paio di addendi, che ne dite? Pane fresco e tostato in forno, un velo di stracciatella, fichi freschi e rosmarino. Se aggiungete un filo di miele, diventa quasi un dolce di fine pasto.