Torta al cioccolato, 4 ricette senza cottura

Non solo abbiamo deciso di prendervi per la gola parlandovi di torte al cioccolato, ma vi indurremo in tentazione con 4 ricette senza cottura: stupende alla vista, molto semplici da preparare, senza particolari passaggi, perfette per i pigri. Ascoltate la vostra acquolina e provatele: avete due cheesecake, una proposta con cioccolato bianco, una torta che vi riporterà all’infanzia, e…

1. Cheesecake alla Nutella, senza cottura

Questa cheesecake alla Nutella senza cottura è elegantissima e perfetta da presentare per un’occasione in cui stupire ospiti e commensali. La decorazione con granella di nocciole conferirà una nota croccante, e rimarrete conquistati ad ogni assaggio. Per un tocco in più, optate per un topping di panna fresca o di caramello salato.

Ecco la ricetta!

2. Cheesecake al cioccolato bianco senza cottura

Se siete fan del cioccolato bianco (anche se non è proprio cioccolato: ve lo spieghiamo qui), questa cheesecake fa al caso vostro. Delicata e cremosa, che ci crediate o no non eccessivamente dolce. Noi abbiamo deciso di abbinarla alle fragole, ma potrete scegliere altra frutta secondo i vostri gusti o la stagione.

Trovate qui la ricetta.

3. Torta “salame al cioccolato”

Il salame al cioccolato è un’idea sempre gradita, perfetta per una merenda che conquisterà grandi e piccini. Ebbene, trasformandolo in torta diventa un vero e proprio dessert da riservare ad un’occasione speciale: magari un compleanno, una ricorrenza… l’abbiamo completata con ganache al cioccolato in superficie, ma potete scegliere anche gelato.

La ricetta? Proprio qui!

4. Torta al cioccolato senza cottura… in forno

Abbiamo promesso senza cottura, lo so, ma questa è una cottura davvero facilitata che non necessita di forno, né di temperature. Questa burrosa torta al cioccolato è un asso nella manica da sfoderare quando la voglia di dolce vi attanaglia. Potete servirla con una pallina di gelato alla vaniglia, o con una salsa da versare come una coulis di frutta o un’avvolgente crema inglese.

Eccovi qui la ricetta.

Non sono tutte idee fantastiche da provare nel weekend? Arricchite queste ricette come vi vien spontaneo fare, per personalizzarle e renderle uniche: foglie di menta per creare un meraviglioso contrasto, caffè – che con il cioccolato si sposa molto bene – un po’ di spezie come zenzero, cannella o cardamomo…