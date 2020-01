Vellutate: 5 ricette da tenere come asso nella manica

Giornate fredde, tutto il giorno fuori, sempre di corsa… le vellutate sono la soluzione ideale per la cena: un comfort food facile da preparare, denso e avvolgente, sempre buono, da tenere sempre in congelatore. Ecco a voi 5 ricette da tenere come asso nella manica.

Prima di cominciare, una piccola precisazione che mi piace specificare sempre: tecnicamente, se la pietanza non contiene una parte grassa come panna o latte ad esempio, non è una vellutata bensì una crema. Per comodità (e per non creare equivoci, tutti intitolano “vellutata” ciò che in realtà è crema ma, alla fine, l’importante è avere una ricetta nuova in tasca!

1. Vellutata di porri e patate

Gli ingredienti principali di questa pietanza, come dice il nome stesso, sono porri e patate cotti nel brodo. Ricorda la vichyssoise francese, che contiene però anche burro e si serve fredda come il gazpacho spagnolo. La vellutata porri e patate è un comfort food ideale per la stagione.

Ecco la ricetta.

2. Vellutata di lenticchie rosse

Le lenticchie rosse decorticate sono tra i legumi più leggeri e digeribili- Il loro sapore è particolare e delicato, e non necessitano di ammollo quindi sono molto comode da cucinare. Provatele in questa vellutata, o in una pasta integrale: ve ne innamorerete!

Abbiamo la ricetta proprio qui per voi.

3. Vellutata di zucca

Un classico. La zucca credo sia l’ortaggio ideale da trasformare in vellutata, perché ha un sapore inconfondibile e una consistenza compatta che non deve essere addensata con altri ingredienti. Preferite la delica e, se potete fare uno strappo alla regola, arricchite questa vellutata servendola con un filo di panna acida in superficie.

Eccovi la nostra ricetta.

4. Vellutata di cavolfiori e fave

Una pietanza corposa, simile al puré, leggera, con proteine e tanti nutrienti. Fate del brodo di verdure e lessate sia abbondante cavolfiore a pezzettoni che le fave secche decorticate dopo averle sciacquate accuratamente (e attenti al favismo). Quando i due ingredienti saranno ben cotti, scolateli tenendo il brodo e frullateli aggiungendo a filo tanto brodo quanto serve per la consistenza ideale per voi. Aggiungente anche olio extravergine di oliva.

5. Vellutata di broccoli

Broccoli e patate, porro o cipolla, brodo, sale e olio: ecco ciò che vi serve per fare questa vellutata per tutta la famiglia. I broccoli, di solito, non sono le verdure preferite dai bambini e ciò rende questa un’idea perfetta per farglieli apprezzare.

Qui la ricetta.