yogurt tutti i modi per usarlo in cucina

Da oggi non userete più lo yogurt solo a colazione: ecco tutti i modi per usarlo in cucina, dai lievitati alla marinatura della carne, alle salse.

di Chiara Cajelli 16 Luglio 2022

Siamo abituati a considerare uno yogurt come uno spuntino, una colazione, ma si tratta in realtà di un ingrediente che ha moltissima storia alle spalle e che nasce come alimento più affine al salato che al dolce. In cucina è molto versatile e sono qui con un elenco di tutti i modi per usarlo, dai lievitati alla marinature.

Lo yogurt è prodotto da centinaia di anni e si attesta che esistesse già nella Turchia a.C., tant’è che l’etimologia del nome è proprio turca e significa “addensare” o “mescolare”. La storia poi si è evoluta e lo yogurt è diventato piano piano un alimento collegato alla leggerenzza e anche al benessere fisico: cito i due “padri” dello yogurt moderno, ovvero Grigorov e Mecnikov, premi Nobel (bulgaro il primo, russo il secondo) per gli studi sulla fagocitosi che portarono all’uso del cosiddetto Lactobacillus bulgaricus.

Ma torniamo nel vivo della questione: ecco tutti i modi per usare lo yogurt in cucina!

Negli impasti

Aggiungere un po’ di yogurt in un impasto – che sia esso a base di burro o di olio – lo renderà più corposo e soffice. Parliamo di torte classiche e ciambelle, ma ovviamente anche di “cheesecake” con yogurt greco al posto del formaggio spalmabile (come questa alle pesche).

Negli impasti lievitati

I latticini sono un ottimo ingrediente per aiutare un impasto lievitato: brioche, panbrioche, rimarranno morbide ed elastiche, con un sapore più delicato e piacevolmente acidulo.

Come base di salse dolci

Uno yogurt di qualità, magari intero, diventa un vero e proprio dessert solamente aggiungendo del miele. Se incorporate a questi due ingredienti della panna ben montata, otterrete una crema adatta anche a farcire torte e pasticcini. Aggiungete un po’ di yogurt a una coulis di frutta per arricchire un bel gelato, oppure provatelo in una sorta di pudding.

Come base di salse salate

Lo yogurt è neutro e non nasce come pietanza associata strettamente al dolce, anzi. Si presta bene e da sempre per abbinamenti con ingredienti salati: spezie, erbe aromatiche. Ecco qualche esempio.

Tzatziki

Si tratta della salsa greca più famosa al mondo: lo tzatziki è a base di yogurt greco colato, limone, olio evo, cetrioli e poi c’è chi mette molto altro come olive nere ed erba cipollina.

Salsa alle erbe

Miscelando lo yogurt con sale, aglio in polvere e tante erbe aromatiche tritate possiamo ottenere una salsa perfetta per condire insalate o da servire su pietanze come il kebab.

Nella maionese

La maionese arricchita con yogurt è più delicata e versatile, leggera al palato, ideale su tutto dalle patatine al pesce al forno, sul pane o in un sandwich.

Per marinare la carne

Marinare la carne – quella bianca soprattutto, oppure il maiale – nello yogurt è un’ottima idea: la idrata, la intenerisce, la lascia succosa anche dopo la cottura. Provare per credere: ecco una bella ricettina.

Nei frullati

Un frullato ha bisogno di frutta e latte, se c’è del gelato allora diventa un milkshake (in questo articolo trovate tutte le differenze tra le due preparazioni), ma possiamo fare una via di mezzo aggiungendo alla frutta frullata un po’ di yogurt neutro.

Per arricchire creme e vellutate

Anche creme e vellutate possono migliorare con una piccola aggiunta di yogurt in fase di impiattamento! Un giro di yogurt neutro e qualche seme oleoso oppure granella di frutta secca tostata.