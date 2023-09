4 Ristoranti con Alessandro Borghese: quinta puntata in Irpinia

di Manuela Chimera 30 Settembre 2023

Per la quinta puntata della nuova stagione 2023/24 di 4 Ristoranti con Alessandro Borghese questa volta lo chef ci porta alla scoperta del Miglior ristorante dell’Irpinia. L’appuntamento è, neanche a dirlo, per domenica 1 ottobre alle ore 21.15 circa su Sky Uno (canale 108 di Sky) e in diretta streaming su Now TV.

4 Ristoranti con Alessandro Borghese va in Irpinia

La puntata si svolgerà come di consueto, il format anche quest’anno non ha cambiato formula. In ogni puntata quattro ristoratori si sfideranno nei rispettivi locali, ospitandosi a pranzo o a cena. I tre ristoratori rivali, appena arrivati nel ristorante di turno, si recheranno in sala per esaminare e, soprattutto, criticare la location e la mise en place.

Nel frattempo Alessandro Borghese si recherà in cucina insieme al titolare, con il duplice scopo di:

controllare macroscopicamente che sia tutto in regola. Il che vuol dire che non devono esserci coltelli attaccati al muro o in bella vista, la cappa deve essere pulita, i tubi non devono perdere o essere arrugginiti, il cibo e gli ingredienti devono essere conservati ed etichettati correttamente, non mescolati fra di loro dare una prima occhiata allo Special. Si tratta dell’ultima vera novità introdotta nel format. In pratica è un piatto, un ingrediente o una modalità di cottura particolari e tipici della zona su cui tutti i ristoratori in gara sono chiamati a confrontarsi. Lo Special sarà oggetto di bonus da parte di Alessandro Borghese e, per forza di cose, cambierà di puntata in puntata

Al termine del pasto i ristoratori daranno il loro voto da 0 a 10 alle diverse categorie:

Location

Menu

Servizio

Conto

Special

Terminato il giro delle cene, ecco che sommando i voti verrà stilato una classifica. Tuttavia a questa classifica bisognerà aggiungere il bonus di Alessandro Borghese allo Special che, nel caso dell’Irpinia, verrà attribuito alla miglior Maccaronara. Inoltre bisognerà aggiungere ai conteggi anche i giudizi di Alessandro Borghese che, come ama ricordarci, con il suo voto potrà confermare o ribaltare il risultato.

Questi i quattro ristoranti in gara in Irpinia:

Cacciafumo – Specialità di montagna di Jenny: il ristorante si trova a Montella, in provincia di Avellino ed è gestito da Jenny, moglie di uno chef stellato e sommelier. La cucina è quella tradizionale del territorio e di montagna, mentre l’arredamento è rustico

di Jenny: il ristorante si trova a Montella, in provincia di Avellino ed è gestito da Jenny, moglie di uno chef stellato e sommelier. La cucina è quella tradizionale del territorio e di montagna, mentre l’arredamento è rustico Palazzo Vittoli di Daniela: il ristorante sorge a Castelfranci, all’interno di una dimora storica risalente al 1818. La location è in stile neoclassico, mentre il menu è contemporaneo, un mix di tradizione e freschezza

di Daniela: il ristorante sorge a Castelfranci, all’interno di una dimora storica risalente al 1818. La location è in stile neoclassico, mentre il menu è contemporaneo, un mix di tradizione e freschezza Anima – La Nuova Osteria di Michele: il locale si trova a Nusco, in provincia di Avellino ed è gestito dallo chef Michele che propone una cucina tradizionale irpina, ma rivisitata in maniera moderna

di Michele: il locale si trova a Nusco, in provincia di Avellino ed è gestito dallo chef Michele che propone una cucina tradizionale irpina, ma rivisitata in maniera moderna Pater Familias di Francesco: il locale si trova nel centro di Paternopoli e vanta la presenza di un vecchio frantoio con pietre a vista, cosa che dona alla location un fascino particolare. La cucina propone piatti tradizionale del territorio

Nelle precedenti puntate di questa stagione Alessandro Borghese con il suo van ci ha portato alla scoperta del Miglior ristorante a Bassano del Grappa, in Umbria, in Calabria e ad Ascoli Piceno.