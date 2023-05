All’Antico Vinaio apre a Napoli

di Manuela Chimera 17 Maggio 2023

Nuova apertura in vista per All’Antico Vinaio: tramite un post sui social ecco che Tommaso Mazzanti ha annunciato l’apertura di un nuovo locale a Napoli. Solo che ancora non si sa dove e quando aprirà. L’unica certezza è che l’inaugurazione avverrà in questo 2023.

Cosa si sa della nuova apertura di All’Antico Vinaio a Napoli?

In realtà si sa poco o niente ancora. Nel post dell’annuncio ufficiale, quello in cui si vede Tommaso Mazzanti incrociare le dita di fronte al Castel dell’Ovo, ecco che Mazzanti dice solamente “All’Antico Vinaio Napoli è realtà. Next opening 2023. Guagliò, siete contenti?”.

Successivamente Mazzanti ha postato due video inerenti l’annuncio. Nel primo lo vediamo mentre ricorda che tutti i momenti più importati della sua vita (il matrimonio, la nascita dei figli, il suo primo negozio e il suo primo locale in America) sono arrivati in un giorno di pioggia. E la stessa cosa è accaduta con l’annuncio dell’apertura del locale napoletano.

Nella didascalia del post Mazzanti ha scritto che “I VOSTRI COMMENTI 🥹 Sono senza parole ve lo giuro 🙏🏻 Il vostro calore e affetto nei miei confronti mi rende onorato e orgoglioso. Oggi a Napoli in tanti di voi mi hanno accolto in una maniera pazzesca nonostante la pioggia. Questa per me è già una vittoria 💙 Grazie Napoli 🇮🇹”.

Successivamente Mazzanti ha postato un altro video nel quale ha ringraziato tutti i napoletani e i fan per il calore e l’entusiasmo dimostrati a seguito dell’annuncio dell’apertura. Qui ha spiegato che da parecchio gli veniva chiesto di aprire un locale a Napoli, anche se molti napoletani sostenevano che non ne avrebbe mai aperto uno nella loro città (anche se questa apertura era nell’aria già da fine 2022). E invece entro il 2023 ecco che All’Antico Vinaio aprirà la sua sede napoletana, che andrà ad aggiungersi alle altre già attive:

Molto interessante è analizzare anche i Commenti al post. Per esempio, nel post dell’annuncio, oltre a tutte le manifestazioni di entusiasmo, ci sono stati anche dei casi di “benaltrismo culinario”, del calibro di “Davvero vi esaltate per una schiacciata, con tutto il ben di Dio che c’è a Napoli?”. Anche nel post con il primo video, qualcuno si è lasciato andare a considerazioni analoghe e bizzarri crossover:

“Si buona la schiacciata, ma vuoi mettere la pizza fritta da zia Esterina a via Roma? Per me non c’è partita. In bocca al lupo comunque”

“Ed è subito Derby con Donato”

“Vogliamo un episodio crossover con Donato con mollica o senza”

Nel secondo video, fra i Commenti qualcuno ipotizza una possibile location: analizzando lo sfondo del video, sembra che Mazzanti si trovi in zona Toledo/piazza Carità. Inoltre c’è anche chi ne ha approfittato per chiedere ulteriori aperture, magari a Buenos Aires, Genova, Cagliari, Bari, Monza e Trento. Chissà che l’apertura successiva a Napoli non sia proprio in una di queste città?

Ecco il post su Instagram dove Tommaso Mazzanti ha dato l’annuncio dell’imminente apertura partenopea: