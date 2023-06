Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 8 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi allo Yogurt Oh Mycheesecake bianco e crumble cacao di Granarolo, al Tofu Spinacia di Taifun e al Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante: sono stati ritirati dal commercio, infatti, due lotti della Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana a causa di un rischio microbiologico. In questo caso sia la data di pubblicazione dell’allerta sul sito che quella dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 7 giugno 2023.

Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Salsa di tonno e radicchio, mentre il marchio del prodotto è Cucina Nostrana srl e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è CET IT 2340. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il nome del produttore è sempre Cucina Nostrana srl Unipersonale, quella con la sede dello stabilimento in via Sergio Toniolo n. 3 a Maerne, in provincia di Venezia.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono 23214 e 21215, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 24 e 25 giugno 2023. L’unità di ventia, invece, è rappresentata dalla confezione da circa 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza del batterio Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori che avessero già acquistato il prodotto sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati se già presenti in casa, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

Questo perché Listeria monocytogenes è un batterio che può causare una forma di intossicazione alimentare nota come listeriosi. Negli adulti sani e senza altre malattie, talvolta la malattia può decorrere in maniera quasi del tutto asintomatica. Spesso, invece, causa sintomi similari a quelli di altre forme di gastroenteriti:

talvolta febbre

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

Nei pazienti anziani e nei soggetti immunodepressi, però, può causare anche sindromi più gravi, fra cui forme di encefalite, meningite o anche setticemia.

Se siete interessati ad altri richiami per rischio microbiologico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti del Vitel Tonnè Viva la Mamma e Il Buongustaio, della Pancetta tesa salata di Salumificio Bonalumi e del Gorgonzola DOP dolce di Malga Paradiso e Lettere dall’Italia.