Yogurt Oh Mycheesecake bianco e crumble cacao di Granarolo: richiamo per rischio fisico

di Manuela Chimera 6 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi Vitel Tonnè Viva la Mamma e Il Buongustaio, al Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante e alle Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto dello Yogurt Oh Mycheesecake bianco e crumble cacao di Granarolo a causa di un rischio fisico. In questo caso, la data di pubblicazione dell’allerta sul sito è quella del 6 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è stata indicata la data in cui i controlli effettivi sono stati eseguiti.

Yogurt Oh Mycheesecake bianco e crumble cacao di Granarolo: richiamo per parti metalliche

La denominazione di vendita esatta (nome commerciale) del prodotto interessato dal richiamo è Yogurt Cheesecake bianco e crumble cacao 140 g, mentre il marchio del prodotto è Granarolo e il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 03 170 CE. In questo avviso di richiamo non è indicato il nome del produttore o la sede dello stabilimento del produttore, ma si sa che il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Granarolo SpA, quello con la sede dello stabilimento nel sito di Pasturago in strada Provinciale 30 a Vernate, in provincia di Milano.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è Y3143D, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 6 luglio 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 140 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio fisco. Più precisamente all’interno di un singolo e unico vasetto di yogurt, nella parte bianca dello yogurt, potrebbero essere presenti dei corpi estranei di origine metallica.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto per la restituzione.

