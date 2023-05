Mortadella di Salumificio F.lli Riva: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 23 Maggio 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Salame nostrano dolce di Mariga, al Bastone e Filone di salame di Colombo Luigi e ai Popcorn per forno a microonde di Nezin: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti della Mortadella e della Mortadella Strafette del Salumificio F.lli Riva a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 22 maggio 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 22 maggio 2023.

Mortadella di Salumificio F.lli Riva: richiamo per pistacchio

In tutti i richiami, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è sempre IT 1316L CE, mentre il nome del produttore è Salumificio Fratelli Riva S.p.A., quello con sede dello stabilimento in via Rossini 10 a Molteno, in provincia di Lecco.

Qui di seguito trovate la denominazione di vendita esatta, il marchio del prodotto, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, il numero del lotto di produzione e le date di scadenza dei prodotti coinvolti nel richiamo:

Mortadella di Salumificio Fratelli Riva S.p.A. : numero di lotto 95277, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 maggio 2023, del 31 maggio 2023 e del 2 giugno 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 120 grammi

: numero di lotto 95277, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 26 maggio 2023, del 31 maggio 2023 e del 2 giugno 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 120 grammi Mortadella Strafette di Italy D S.c.r.l. : numero di lotto 95277, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 maggio 2023, del 1 giugno 2023 e del 19 giugno 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 140 grammi

: numero di lotto 95277, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 maggio 2023, del 1 giugno 2023 e del 19 giugno 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 140 grammi Mortadella Gli Affettati di Salumificio fratelli Riva S.p.A.: numero di lotto 95277, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 2 giugno 2023 e del 21 giugno 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 100 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente la possibile presenza di pistacchio non indicato fra gli ingredienti e allergeni. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non mangiare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto.

