Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante: richiamo per rischio chimico

Richiamo sul sito Salute.gov: ritirati dal commercio lotti del Cacao in polvere e del Preparato per cacao in tazza di Baule volante a causa di un rischio chimico

di Manuela Chimera 1 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Preparato per crema catalana di San Martino, ai Ravioli alla carne di Raviolificio Dei Cas, Casoncelli e Quadrati alla carne di Pastificio Fantasia e alla Pancetta tesa salata di Salumificio Bonalumi: sono stati ritirati dal commercio alcuni lotti del Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 1 giugno 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri le date effettive dei controlli risalgono al 25 maggio 2023.

Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante: richiamo per analisi chimiche non conformi

In tutti i richiami, il marchio del prodotto è sempre Baule Volante, il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Biotobio S.r.l. e il nome del produttore è La Dolciaria S.r.l., quello con la sede dello stabilimento in via Collodi 6 a Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze. Sull’avviso di richiamo non è indicato il nome del marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore.

Queste sono le denominazioni di vendita esatta, il numero dei lotti di produzione, la data di scadenza e l’unità di vendita dei prodotti interessati dal richiamo:

Preparato per cacao in tazza bio : numero dei lotti di produzione L. 22214 e L. 22339, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del mese di maggio 2024 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 15 grammi

: numero dei lotti di produzione L. 22214 e L. 22339, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del mese di maggio 2024 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 15 grammi Cacao in polvere bio: numero del lotto di produzione L. 22209, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del mese di maggio 2024 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione da 100 grammi

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Nell’avviso di richiamo si parla genericamente di analisi chimiche non conformi, ma non viene specificato a cosa ci si riferisce esattamente.

Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare i numeri di lotto sopra indicati dei prodotti in questione se già acquistati e presenti in casa, bensì di riportarli presso il punto vendita di acquisto dove il negoziante provvederà a sostituirli o a rimborsarli, contribuendo anche a chiarire eventuali dubbi.

