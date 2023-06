Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 1 Giugno 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Preparato per crema catalana di San Martino, ai Ravioli alla carne di Raviolificio Dei Cas, Casoncelli e Quadrati alla carne di Pastificio Fantasia e alla Pancetta tesa salata di Salumificio Bonalumi: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto delle Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 1 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 30 maggio 2023.

Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips: richiamo per acrilammide

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Sweet Peppers 140 gr, mentre il marchio del prodotto è Vipa Chips (no, non è un errore di digitazione, il marchio è esattamente Vipa Chips). Sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato che il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Vipa, mentre il nome del produttore è Pestova SHPK, quello con la sede dello stabilimento a Pestove – Vushtrri, in Kosovo.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con la sigla SP2 / 23, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 25 dicembre 2023. L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione in pacchetto da 140 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè la presenza di elevati livelli di acrilammide. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che l’acrilammide è una sostanza che si può formare durante il processo di cottura di alimenti che contengono amido, come il pane, i biscotti e le patate. Inoltre si forma anche tostando caffè e cereali, ma solo ad alte temperature. Il fatto è che studi sugli animali hanno dimostrato un legame fra l’acrilammide e l’aumentato rischio di sviluppare tumori, anche se nell’uomo mancano studi sperimentali del genere che possano confermare tale correlazione.

