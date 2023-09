Coop e Carrefour, Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 12 Settembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito di Coop e sul sito di Carrefour dopo quelli relativi al Condimento per insalata di pasta, ai Dischetti di mortadella e tarallini Snack & Vai di Casa Modena e al Tomino classico Fior Fiore: sono stati ritirati dal commercio, infatti, un paio di lotti dell’Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero a causa di un rischio allergeni derivante da un errore di etichettatura. Le allerte sono state pubblicate in questi ultimi due giorni, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri non è indicata la data esatta dei controlli effettuati.

Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero: richiamo per un errore di etichettatura

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Estratto mela, spinaci, sedano di Orsero 250 ml, mentre il marchio del prodotto è Orsero. Il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Fruttital Srl, quello con la sede dello stabilimento in via Vezza D’Oglio n. 7 a Milano, in Lombardia. Sugli avvisi di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento di produzione.

Per quanto riguarda i numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo, sul sito della Coop sono stati richiamati i seguenti lotti (venduti solamente in alcuni punti vendita del Piemonte, della Liguria e della Lombardia):

L34234

L35242

Sul sito di Carrefour, invece, è stato ritirato solamente il numero di lotto:

L35242 (quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 14 ottobre 2023. Sul sito della Coop, invece, non è indicata la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dei due lotti)

In tutti i casi, l’unità di vendita è sempre rappresentata dalla confezione da 250 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni conseguente a un’errata etichettatura. In pratica sui numeri di lotto sopra indicati l’etichetta applicata sulle confezioni è quella dell’estratto all’arancia. Questo vuol dire che anche l’elenco degli ingredienti presente su tali confezioni è sbagliato e nella composizione non riporta la presenza dell’allergene sedano.

Specificando che il richiamo interessa solo le referenze con i numeri di lotto sopra indicati e che riportano l’etichetta sbagliata con su scritto “Arancia”, ecco che le persone allergiche al sedano (e tecnicamente anche eventuali persone che hanno problemi con mele e spinaci) non devono consumare i numeri di lotto sopra indicati.

