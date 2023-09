Il Gelato di Romagna gusto Spagnola di Centrale del Latte di Cesena: richiamo per rischio allergeni

di Manuela Chimera 1 Settembre 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Patata novella Selenella, al Melange Esotico e Banane Chips di Mainardi Nicola e alle Gallette riso lampone di dmBio: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto de Il Gelato di Romagna gusto Spagnola del Consorzio Produttori Latte Soc. Agr. Coop. Centrale del Latte di Cesena a causa di un rischio allergeni. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 agosto 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 25 agosto 2023.

Il Gelato di Romagna gusto Spagnola di Centrale del Latte di Cesena: richiamo per lattosio

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Gelato di Romagna Gusto Spagnola 500gr., mentre il marchio del prodotto è Centrale del Latte di Cesena. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è sempre Consorzio Produttori Latte S.A.C., quello con la sede dello stabilimento a Martorano di Cesena, in provincia di Forlì – Cesena, in Emilia – Romagna. Sull’avviso di richiamo non è indicato l’indirizzo esatto dello stabilimento di produzione.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice L23193, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del mese di luglio 2025. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dal barattolo da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio allergeni, più precisamente si parla di un errore di etichettatura del barattolo che però ha interessato solamente una parte del lotto di produzione. Parte del lotto, infatti, contiene lattosio non indicato in etichetta.

Nelle avvertenze, pertanto, si invitano i consumatori intolleranti al lattosio a non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione e di riportarlo, invece, presso il punto vendita dove è stato acquistato.

Ricordiamo che l’intolleranza al lattosio può causare come sintomi:

nausea

vomito

diarrea

dolori addominali

meteorismo

flatulenza

Se siete interessati ad altri richiami per rischio allergeni, ecco che di recente sono stati ritirati dal commercio anche diversi lotti dell’Hummus senza aglio di Le Cotte, dei Biscotti La Meliga di Mario senza glutine, della Mortadella Bologna Igp di Grandi Salumifici Italiani (richiamo sul sito della Conad), dei Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini e del Preparato per crema catalana di San Martino.