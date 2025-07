E alla fine i nostri granchi blu se li mangeranno in Oriente

Chi si ricorda del granchio blu? Gli allevatori di vongole, senz’altro. E probabilmente pure Gino Sorbillo, che puntualmente l’ha piazzato su di una pizza; Alessandro Borghese, che ci ha ricavato una ricetta; e magari pure il ministro Lollobrigida, che l’ha cucinato e servito sulla vetrina dei social. Ma perché non si parla più del predatore alieno che per qualche manciata di mesi ha monopolizzato i media?

La verità è che il problema esiste ancora. Abbiamo provato a mangiarcelo, come visto; e persino a scatenargli contro vongole veraci e più recentemente polpi, e c’è persino chi ci ha fatto una birra. Ma il nostro protagonista resiste, mangia e minaccia chi alleva vongole e cozze; e dunque tocca trovare altre soluzioni. L’ultima? Spediamolo là dove tutti ne vanno matti.

La strategia dell’export

Prima fermata Sri Lanka, dove l’amico in blu è considerato una vera prelibatezza. “Sono veri cacciatori di granchio blu, lo inseguono in tutto il mondo” ha spiegato Enrico Caterino, commissario straordinario per l’emergenza in questione, nominato dal governo Meloni il 20 settembre 2024. Il flusso di export dovrebbe partire “nel giro di qualche settimana”, e potrebbe garantire una “fonte di reddito alle aree colpite dall’emergenza”. E non è tutto.

Gioco di coppie. Sri Lanka – Veneto, Emilia-Romagna – Tunisia. Eh già, che d’altronde il nostro è stato avvistato pure a Ferrara nel settembre ’23, e proprio da queste parti – spiega ancora Caterino – “c’è un’attività molto intensa delle cooperative di pesca che hanno fatto un accordo con una società della Tunisia. Il crostaceo lo stanno già lavorando ed esportando”.

Insomma, les jeux sont faits – ma le soluzioni proposte non finiscono qua. La soluzione finale è sempre la stessa – magnarselo, per l’appunto -, ma cambia la declinazione: si starebbe sperimentando “un macchinario per trasformare il granchio blu in cibo per animali domestici“. Caterino, poi racconta di “macchine costituite da dissuasori acustici e visivi per allontanare i granchi dagli allevamenti di bivalve”, e di strategie di diversificazione in questi ultimi: si punta sulle ostriche, che resistono meglio agli attacchi del granchio blu.