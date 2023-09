Ecco quali saranno i food trend del 2023 secondo gli esperti (no, non sono quelli di TikTok)

di Luca Venturino 21 Settembre 2023

Ci rendiamo conto che nell’Anno Domini 2023 leggere le parole “food” e “trend” avvicinate fra loro non può che evocare quella eterogenea e caoticissima vetrina che è TikTok, con le sue mode che spaziano dal più recente “girl dinner” al più stravagante “beer tan“, che consiste nel cospargersi di birra per abbronzarsi meglio. Ebbene, non temete – il contenuto di questo articolo è (quasi) del tutto libero da tendenze di questo genere. Per scoprire quali sono le mode del cibo che hanno influenzato e caratterizzato l’anno in corso daremo infatti un’occhiata al 2023 Food Trends Report redatto da McKinney, che ha organizzato la propria indagine in quattro categorie principali – cultura, benessere, tecnologia e responsabilità sociale; tutte imperniate attorno al Macro Trend del 2023: “No Rules”, o “niente regole”.

Un’occhiata ai food trend del 2023

È bene notare che prendere in esame i food trend del 2023 non è solo e necessariamente un esercizio di curiosità golosa: come spiega la stessa McKinney, infatti, l’analisi di queste tendenze permette di farci un’idea su “ciò che le persone cercano nella vita”, in quanto le nostre scelte alimentari vanno inevitabilmente a rispecchiarsi sul nostro umore (e viceversa).

Ma bando alle ciance: pietra angolare del rapporto, come accennato in apertura, è la dicitura “No Rules”, o “niente regole”; che sta a rappresentare la salita alla ribalta della cosiddetta cultura della “cucina caotica”. Gelato al gusto ranch, Pepsi e latte – non è rimasto nulla di sacro, nulla che si possa nascondere dietro il velo del “meglio non osare”. Questa tendenza, spiega il rapporto, ha consentito agli chef di uscire dalle loro zone di comfort e abbinare ingredienti apparentemente anacronistici sorprendendo il pubblico con prodotti finali più che positivi (o almeno si spera, ecco).

Per quanto invece riguarda il capitolo dedicato al benessere, il trend si è spostato nella direzione dei cosiddetti “health influencer”, o “influencer della salute” – guru internettiani a tema food (ma non solo) che dal loro personale spazio in vetrina pontificano su quanto sia salutare e quanto non lo sia. Il risultato? Un dibattito soffocato da una marea di disinformazione più o meno maliziosa, (ci salta alla mente il caso di Liver King, fitness influencer che promuoveva una dieta assurda con testicoli e fegato crudo salvo poi ammettere che il tutto era supportato da una abbondante e sana dose di steroidi) e che in più occasioni ha costretto le autorità sanitarie a intervenire per “rieducare” le masse e spiegare che no, mangiare caramelle all’azoto liquido non è una buona idea.

Passiamo alla tecnologia, alla sua evoluzione e al suo impatto nel microcosmo dei food trend: protagonisti assoluti sono naturalmente i codici QR e i sistemi tap-to-pay, forti del boost in popolarità durante il periodo pandemico e ormai ampiamente sdoganati. Sistemi che, di fatto, hanno spostato l’ordinazione in un momento senza volto, dove l’interazione umana è sensibilmente ridotta. L’altra faccia della medaglia è rappresentata dall’ossessione per l’esplorazione spaziale e le sue conseguenze per il mondo del cibo: l’agricoltura nello spazio pare sempre più vicina.

Difficile, forse addirittura impossibile, separare il parlare di cibo dalla responsabilità sociale. Nel 2023 Food Trend Report questa si declina soprattutto attraverso la lotta alle specie invasive, un argomento che negli ultimi mesi abbiamo imparato a conoscere molto bene – il granchio blu vi dice niente? Il mondo della ristorazione sta reagendo all’invasione di tali specie, sovente esacerbata dalle conseguenze del cambiamento climatico, trasformandole in ricette e costruendo un nuovo mercato di riferimento.