Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 26 Giugno 2023

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi al Salame Novellino di Fattorie Novella Sentieri, ai Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini e alla Salsa di tonno e radicchio di Cucina Nostrana: sono stati richiamati dal commercio, infatti, diversi lotti dei Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione delle allerte è quella del 23 giugno 2023, mentre sugli avvisi di richiamo veri e propri la data effettiva dei controlli è quella del 13 giugno 2023.

Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale: richiamo per carbaryl

In tutti i casi, la denominazione di vendita del prodotto interessato dal richiamo è sempre Fagioli all’occhio nero. Anche il marchio del prodotto è sempre Fagioli all’occhio nero, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Casillo Pasquale snc di Angelo e Aniello Casillo. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Casillo Pasquale snc Ottaviano, mentre il nome del produttore è Aksin Tarim Teks Ins Nak Tekn, quello con la sede dello stabilimento in via FF SS 108 a Ottaviano, in provincia di Napoli.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono quelli indicati con il codice 082/22, quelli con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 30 giugno 2024. L’unità di vendita, invece, è rappresentata da diversi formati:

In tutti i casi, il motivo del richiamo è sempre lo stesso, cioè un rischio chimico causato dalla presenza del principio attivo carbaryl, molecola non ammessa nell’Unione Europea. Per questo motivo nelle avvertenze viene specificato che si è provveduto al blocco e al ritiro dal mercato del numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione. I clienti che già avessero acquistato il numero di lotto sopra menzionato, sono pregati di non consumarlo e di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo brevemente che il carbaryl è un insetticida che fa parte della famiglia dei carbammati (inibitori reversibili dell’acetilcolinesterasi). Come molecola è considerata tossica per l’uomo, nonché un probabile agente cancerogeno (anche secondo l’EPA, l’Environmental Protection Agency degli Stati Uniti).

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti del

Preparato per budino al cacao bio di Baule Volante, del Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante e delle Patatine Sweet Peppers di Vipa Chips.