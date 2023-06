Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva: richiamo per rischio chimico

di Manuela Chimera 29 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi alla Mortadella delicata di Freschi per te, al Salame Novellino di Fattorie Novella Sentieri e ai Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto della Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 28 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 19 giugno 2023.

Farina di mais per polenta istantanea di Molino Riva: richiamo per fumonisina

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Farina di mais per polenta istantanea, mentre il marchio del prodotto è Molino Riva. Invece, sia il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato, sia il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, sia il nome del produttore è sempre Molino Riva srl, quello con la sede dello stabilimento in via Provinciale 69 a Garbagnate Monastero, in provincia di Lecco.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato come 110224, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione dell’11 febbraio 2024 e l’unità di vendita rappresentata dalla confezione in cellophan da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. Più precisamente, si è trattato di un richiamo in via precauzionale dovuto alla presenza di fumonisina. Nelle avvertenze i clienti che avessero acquistato il numero di lotto sopra indicato sono pregati di non consumarlo se già presente in casa, bensì di riconsegnarlo presso il punto vendita di acquista. Ovviamente le confezioni riconducibili al numero di lotto in questione non devono essere consumate.

La fumonisina è una micotossina prodotta da funghi del genere Fusarium. In realtà esistono diversi tipi di fumonisine, anche se la fumonisina FB1 è considerata quella più comune e tossica. Questa micotossina può causare diversi problemi:

difetti del tubo neurale con danno al sistema nervoso centrale nel feto e sviluppo di malformazioni del cervello e del midollo spinale

tumore all’esofago

micotossicosi acuta: si tratta della forma di intossicazione alimentare causata dall’ingestione di cibi contaminati da funghi. Fra i sintomi si hanno diarrea e dolore addominale

Se siete interessati ad altri richiami per rischio chimico, ecco che di recente sono stati anche ritirati dal commercio diversi lotti dei Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale, del Preparato per budino al cacao bio di Baule Volante e del Cacao in polvere e Preparato per cacao in tazza di Baule Volante.