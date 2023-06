Mortadella delicata di Freschi per te: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela Chimera 26 Giugno 2023

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quelli relativi ai Fagioli all’occhio nero di Casillo Pasquale, ai Biscotti frollini all’uvetta e misti di I Fortini e al Preparato per budino al cacao bio di Baule Volante: è stato ritirato dal commercio, infatti, un singolo lotto della Mortadella delicata di Freschi per te a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 23 giugno 2023, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 22 giugno 2023.

Mortadella delicata di Freschi per te: richiamo per Listeria

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Mortadella Delicata, mentre il marchio del prodotto è Freschi per Te e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Aldi S.r.l., con sede in via Sommacampagna 63/H a Verona. Invece, il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è IT 93260LCE, mentre il nome del produttore è Jomi S.p.A., quello con la sede dello stabilimento in via dell’Industria 95 a Bellizzi, in provincia di Salerno.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è quello indicato con il codice 20-07.23 B, quello con la data di scadenza o il termine minimo di conservazione del 20 luglio 2023. L’unità di vendita, invece, è rappresentata dalla confezione da 150 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la possibile presenza di Listeria monocytogenes. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione se già acquistato e presente in casa, bensì di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Ricordiamo che la Listeria monocytogenes è responsabile di un’intossicazione alimentare nota come listeriosi. Talvolta nei soggetti sani e adulti tale intossicazione decorre in modo quasi asintomatico. Più spesso, però, provoca sintomi aspecifici ascrivibili alla maggior parte delle forme di gastroenterite:

nausea

vomito

diarrea

dolore addominale

talvolta febbre

In caso di soggetti anziani, co-morbidità o pazienti immunodepressi può, tuttavia, causare sindromi più severe e gravi, come forme di encefalite, di meningite o anche di setticemia.

